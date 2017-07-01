کسب ۴۵۳ مدال توسط رزمی کاران گیلان طی سال گذشته درمسابقات مختلف

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی حسن زاده ظهر شنبه در جلسه سالیانه هیات ورزش های رزمی استان گیلان، اظهار کرد: در سال گذشته رزمی کاران گیلانی در مسابقات مختلف ۴۵۳ مدال مختلف کسب کرده اند.

وی با بیان اینکه این تعداد مدال در رقابت هاب جهانی، آسیایی، بین المللی و قهرمانی کشور کسب شده است، افزود: از این تعداد هشت مدال جهانی، چهار مدال آسیایی، ۲۸ مدال بین المللی و ۳۹۱ مدال در رقابت های قهرمانی کشور نصیب رزمی کاران گیلانی شده است.

رئیس هیأت ورزش های رزمی گیلان با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از یکصد سبک، کمیته و انجمن تحت پوشش فدراسیون ورزش های رزمی در کشور فعالیت دارند، گفت: خوشبختانه بیش از نیمی از این ورزش ها در گیلان فعال هستند.

وی با تأکید بر سرمایه گذاری در برخی از رشته های رزمی که در سطح آسیایی و جهانی حضور می یابند در استان گیلان، خاطرنشان کرد: رشته های همانند موی تای، کیک بوکسینگ، هاپکیدو، سامبو و پنجاب سیلا در رقابت های قهرمانی آسیا حضور دارند و می توان بر روی انها سرمایه گذاری بیشتر کرد.

حسن زاده در ادامه به عملکرد این هیات در سال گذشته نیز اشاره و تصریح کرد: ورزشکاران گیلانی علاوه بر شرکت در رقابت های قهرمانی کشور در سبک های مختلف، در کلاس ها و کارگاه های داوری و مربیگری نیز حضور فعالی دارند.

وی با اشاره به لغو گواهی نامه موقت مربیگری در استان گیلان، یادآور شد: تنها مربیانی اجازه فعالیت در گیلان دارند که مدرک مربیگری رسمی داشته و مورد تایید فدراسیون نیز باشد.