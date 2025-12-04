استاندار گیلان از روند ساخت و تکمیل سد لاستیکی تالش بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حقشناس ظهر پنجشنبه از روند احداث و تکمیل سد لاستیکی تالش بر روی رودخانه کرگانرود بازدید و بر تسریع عملیات اجرایی آن تأکید کرد.
«رضا جمشیدیسهساری» فرماندار تالش، در جریان این بازدید با اشاره به اهمیت پروژه، گفت: سد لاستیکی تالش با هدف انتقال آب رودخانه به دو کانال نوحه کران و شیلابین برای تأمین آب زیرکشت ۱۰۰۰ هکتار از اراضی شالیزاری پاییندست، تثبیت بستر رودخانه و جلوگیری از کفکنی، پرورش آبزیان، توسعه گردشگری و تغذیه آبهای زیرزمینی در حال ساخت است. این پروژه تاکنون حدود ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و برای تکمیل آن ۵۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.
وی افزود: ارتفاع سد لاستیکی ۳.۵ متر و طول لاستیک در تاج سد حدود ۴۷ متر است و حجم مخزن آن به ۲۰۰ هزار مترمکعب خواهد رسید.
نظر شما