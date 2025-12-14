به گزارش خبرنگار مهر، رضا جمشیدی سهساری صبح یکشنبه در جریان بازدید از یکی از بانکهای شهرستان اظهار کرد: بانکها باید راهگشای مشکلات مردم باشند و با ارائه خدمات شفاف، سریع و کمهزینه، نقش مؤثری در کاهش دغدغههای معیشتی شهروندان ایفا کنند.
فرماندار تالش همچنین با تقدیر و تشکر از مدیر و کارکنان این بانک افزود: تلاش این مجموعه را در ارائه تسهیلات قرضالحسنه، حمایت از تولید خرد، اشتغالزایی و کمک به اقشار آسیبپذیر، قابل تقدیر است و این رویکرد در راستای سیاستهای کلان دولت و وزارت کشور در خدمترسانی به مردم قرار دارد.
جمشیدی سهساری در ادامه بر لزوم تقویت تعامل دستگاههای اجرایی با شبکه بانکی تأکید کرد و گفت: همکاری مؤثر بانکها با فرمانداری و سایر نهادهای اجرایی میتواند زمینهساز توسعه متوازن، رونق اقتصادی و افزایش رضایتمندی عمومی در سطح شهرستان شود.
فرماندار تالش بر نقش مؤثر بانکها در تسهیل امور مردم و حمایت از اقشار مختلف جامعه تأکید کرد و گفت: بانکها باید گرهگشای مشکلات مردم باشند.
نظر شما