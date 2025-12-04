اکران ویژه «شاه نقش» با حضور تعدادی از پیشکسوتان سینما

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، نمایش فیلم «شاه نقش» به کارگردانی شاهد احمدلو با حضور عوامل فیلم و حضور کیانوش عیاری، مسعود جعفری جوزانی و بهروز افخمی شامگاه روز چهارشنبه دوازدهم آذر در پردیس سینما ملت برگزار شد.

کیانوش عیاری پس از دیدن فیلم گفت: فیلم گیرایی خیلی بالایی داشت و موضوع خیلی خوبی را به تصویر می‌کشید.

مسعود جعفری جوزانی نیز درباره «شاه نقش» بیان کرد: «شاه نقش» با این همه زحمت و زیبایی پر از نوستالژی های خوب بود.

خالق «در چشم باد» تاکید کرد: باید مردم می‌رفتند و این فیلم را می‌دیدند. امیدوارم فروش این فیلم بالا برود چون همه چیز در آن هست و آدم را می‌برد به قدیم ترها. فیلم را دوست داشتم.

«شاه نقش» با موضوع پشت صحنه سینما به کارگردانی شاهد احمدلو و تهیه کنندگی علی قائم‌مقامی هم اکنون در حال اکران است.

در جشنواره چهل و سوم فیلم فجر عنایت بخشی برای بازی در این فیلم دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش مکمل را دریافت کرد.