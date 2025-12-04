  1. هنر
اکران ویژه «شاه نقش» با حضور تعدادی از پیشکسوتان سینما

فیلم سینمایی «شاه نقش» با حضور مسعود جعفری جوزانی، کیانوش عیاری و بهروز افخمی در سینما پردیس ملت اکران شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، نمایش فیلم «شاه نقش» به کارگردانی شاهد احمدلو با حضور عوامل فیلم و حضور کیانوش عیاری، مسعود جعفری جوزانی و بهروز افخمی شامگاه روز چهارشنبه دوازدهم آذر در پردیس سینما ملت برگزار شد.

کیانوش عیاری پس از دیدن فیلم گفت: فیلم گیرایی خیلی بالایی داشت و موضوع خیلی خوبی را به تصویر می‌کشید.

مسعود جعفری جوزانی نیز درباره «شاه نقش» بیان کرد: «شاه نقش» با این همه زحمت و زیبایی پر از نوستالژی های خوب بود.

خالق «در چشم باد» تاکید کرد: باید مردم می‌رفتند و این فیلم را می‌دیدند. امیدوارم فروش این فیلم بالا برود چون همه چیز در آن هست و آدم را می‌برد به قدیم ترها. فیلم را دوست داشتم.

«شاه نقش» با موضوع پشت صحنه سینما به کارگردانی شاهد احمدلو و تهیه کنندگی علی قائم‌مقامی هم اکنون در حال اکران است.

در جشنواره چهل و سوم فیلم فجر عنایت بخشی برای بازی در این فیلم دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش مکمل را دریافت کرد.

