  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۳ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۰۸

هجوم هواداران استقلال صدای ساپینتو را درآورد/دو مصدوم در کاروان آبی‌ها

هجوم هواداران استقلال صدای ساپینتو را درآورد/دو مصدوم در کاروان آبی‌ها

هواداران تیم فوتبال استقلال با هجوم به هتل محل اقامت اعضای این تیم در اراک باعث عصبانیت ریکاردو ساپینتو شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال فردا جمعه ۱۴ آذر در چارچوب هفته دوازدهم رقابت‌های لیگ برتر و در دربی ۱۰۶ از ساعت ۱۵:۳۰ در ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

کاروان تیم استقلال عصر امروز، پنج‌شنبه ۱۳ آذر، وارد شهر اراک شد. در هنگام ورود اعضای تیم به هتل محل اقامت، جمعی از هواداران مقابل اتوبوس و ورودی هتل تجمع کردند که باعث ایجاد فضایی پرتنش شد. در این میان، رئیس هیئت فوتبال استان مرکزی نیز مورد آسیب قرار گرفت. همچنین دستیاران ریکاردو ساپینتو با برخی از هواداران درگیر شدند و از شرایط پیش‌آمده در مقابل هتل گلایه کردند. ساپینتو اعلام کرده بود که در صورت ادامه این وضعیت، در نشست خبری پیش از بازی حضور نخواهد یافت اما در نهایت راضی به رفتن به سالن محل برگزاری نشست خبری شد.

در حاشیه این اتفاقات، صالح حردانی با تشویق پرشور هواداران مواجه شد و برخی از هواداران استقلال وارد هتل شدند تا با بازیکنان عکس یادگاری بگیرند. این هجوم باعث شد رامین رضائیان مصدوم شود و نیروهای امنیتی که تعدادشان کافی نبود، نتوانستند کنترل کامل اوضاع را به دست بگیرند. در همین حین، بیژن طاهری، مدیر و سرپرست تیم فوتبال استقلال نیز دچار ناراحتی شد.

از سوی دیگر، منیر الحدادی و مهران احمدی، دو بازیکن مصدوم استقلال که هنوز مشخص نیست بتوانند تیم را در دربی همراهی کنند، همراه سایر نفرات وارد هتل شدند تا در شرایط آماده‌سازی برای بازی فردا حضور داشته باشند.

این اتفاقات پیش از دربی ۱۰۶، فضای تمرکز و آماده‌سازی تیم استقلال را تحت تأثیر قرار داده است و نگرانی‌هایی درباره امنیت بازیکنان ایجاد کرده است.

کد خبر 6678144
بهنام روان پاک

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • سعید IR ۰۹:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      8 15
      پاسخ
      فرهنگ ندارن کاریش نمیشه کرد
    • ققنوس IR ۱۲:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      18 4
      پاسخ
      فقط دنبال حاشیه سازی برا استقلال هستید
    • فرزاد IR ۱۳:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      0 0
      پاسخ
      ادعای فرهنگ بالا و قشر تحصیل کرده را دیدیم بازی جوانمردانه و تبانی علنی و جام قهرمانی پاک حذفی و آبروریزی باخت به تیم درجه ۳ با هفت گل را هم دیدیم سنگ پا پیش شما از گل هم نرم تره

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها