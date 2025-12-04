به گزارش خبرنگار مهر، وحید پورحضرت با همراهی معاونان خود بعد از ظهر پنجشنبه با حضور در تحریریه خبرگزاری مهر و نشست با خبرنگاران این دفتر ضمن قدردانی از تلاشها و زحمات آنان، بر اهمیت نقش رسانهها در اطلاعرسانی و توسعه منطقه تأکید کرد و گفت: رسانهها باید در انعکاس اقدامات انجام شده توسط مسئولان به مردم نقش فعال داشته باشند تا عملکرد نهادها و دستگاههای اجرایی شفاف و در دسترس مردم قرار گیرد.
فرماندار رودبار با تاکید بر اهمیت رسانهها، گفت: انعکاس اخبار و رخدادهای شهرستان که در دیگر نقاط استان کمتر پوشش داده میشود، اهمیت اطلاعرسانی درست و شفاف را نشان میدهد.
رودبار؛ نقطه استراتژیک گیلان
پورحضرت با اشاره به اهمیت شهرستان رودبار در استان اضافه کرد: به علت تعدد حوزههای تقسیماتی، این شهرستان یکی از نقاط مهم و استراتژیک در حوزههای اقتصادی، تولیدی، صنایع، معادن و کشاورزی محسوب میشود.
وی افزود: اطلاعرسانی درست در این منطقه میتواند به توسعه پایدار و مدیریت بهتر ظرفیتهای شهرستان کمک شایانی کند.
لزوم شفافیت عملکرد مسئولان و نقش رسانهها
فرماندار رودبار با تاکید بر توصیههای رهبر معظم انقلاب بیان کرد: کارهایی که انجام میشود مردم باید از آن مطلع شوند و عملکرد مسئولان به سمع و نظر عموم برسد؛ این مهم برعهده اصحاب رسانه است.
وی افزود: گاهی در حوزه جغرافیایی شهرستان رخدادهایی اتفاق میافتد که سایر نقاط استان از آن بیاطلاع هستند و این مسئله اهمیت رسانهها را دوچندان میکند.
تعامل رسانه و مسئولان برای منافع عمومی
پورحضرت گفت: خبرگزاری مهر یکی از رسانههای محبوب و تأثیرگذار در استان و کشور است و از طریق تعامل و همکاری نزدیک با مسئولان میتوان بسیاری از مسائل و مشکلات شهرستان را پیگیری و به منافع عمومی تبدیل کرد.
وی تصریح کرد: خبرگزاریها نه تنها وظیفه اطلاعرسانی دارند، بلکه میتوانند با نقد منصفانه و انعکاس واقعیتها، نقش مهمی در توسعه و پیشرفت مناطق مختلف کشور ایفا کنند.
پورحضرت با تأکید بر جایگاه خطیر رسانهها در مدیریت افکار عمومی اظهار کرد: امروز رسانهها تنها ناقل خبر نیستند؛ بلکه نقش تصمیمساز در جامعه دارند ما در شهرستان رودبار از نقدهای منصفانه استقبال میکنیم و معتقدیم بخش مهمی از اصلاح امور با تذکرات و انعکاس واقعیات توسط خبرنگاران رقم میخورد.
خبرنگاران چشم بینای جامعه هستند
وی افزود: رودبار ظرفیتهای بیبدیلی در حوزه کشاورزی، معادن، صنایع و گردشگری دارد و این ظرفیتها زمانی بالفعل میشود که رسانهها بتوانند آنها را به شکل حرفهای و مستند به مردم معرفی کنند. یکی از مهمترین نیازهای ما، دیده شدن توانمندیهای شهرستان در سطح ملی است.
فرماندار رودبار با اشاره به اهمیت پیگیری مشکلات شهرستان از طریق رسانهها گفت: بسیاری از مسائل زمانی در سطح ملی مطرح و حل میشود که خبرنگاران با دقت و تخصص لازم آنها را مطرح کنند. ما از رسانهها انتظار داریم در کنار انعکاس عملکرد دستگاهها، مشکلات مردم را نیز بهصورت شفاف و مستند منتشر کنند تا تصمیمگیری دقیقتری انجام شود.
پورحضرت ادامه داد: خبرنگاران چشم بینای جامعه هستند و آنچه در گوشه و کنار شهرستان اتفاق میافتد ممکن است از دید مدیران پنهان بماند. این رسانهها هستند که میتوانند با اطلاعرسانی بهموقع، ما را از وضعیت میدانی مطلع کنند و این موضوع در مدیریت بحرانها و سیاستگذاریهای توسعهای نقش حیاتی دارد.
وی همچنین از آمادگی فرمانداری برای تعامل بیشتر با خبرنگاران سخن گفت و بیان کرد: ما در فرمانداری رودبار دست یاری به سمت رسانهها دراز میکنیم و معتقدیم هرچه این تعامل بیشتر شود، خروجی آن به نفع مردم و ارتقای سطح خدمات خواهد بود.
