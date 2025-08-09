فرماندار خمام: احداث مجتمع اداری مطالبه جدی مردم شهرستان است

به گزارش خبرنگار مهر، عصمت محمددوست ظهر شنبه در نشست با خبرنگاران و فعالان رسانهای گیلان، با قدردانی از نقش سازنده رسانهها در انعکاس اخبار و پیگیری مطالبات مردم، اظهار کرد: خبرنگاران چشمبینای نظام و نمایندگان مردم در عرصه اطلاعرسانی هستند و مسئولیت داریم با پیگیری بهموقع خواستههای بهحق مردم، پاسخگوی مطالبات آنان باشیم.
وی با تاکید بر اهمیت نقد منصفانه و سازنده در ارتقای عملکرد دستگاههای اجرایی، افزود: رسانهها با انعکاس صحیح مسائل و رصد مشکلات، نقش مؤثری در بهبود خدمترسانی دارند و نقد دلسوزانه همواره مورد استقبال مدیریت شهرستان است.
محمددوست احداث مجتمع اداری را از مهمترین نیازهای خمام برشمرد و تصریح کرد: با پیگیریهای انجامشده در حال رایزنی با اداره کل راه و شهرسازی و سایر نهادهای مرتبط برای تأمین زمین مناسب هستیم. این پروژه که سالها معطل مانده، باید با سرعت بیشتری اجرا شود تا خدماترسانی به مردم با کیفیت بهتری انجام گیرد.
فرماندار خمام با تقدیر از خبرنگاران محلی و فعالان فضای مجازی، گفت: بسیاری از شهروندان دغدغهمند با انعکاس مشکلات به مسئولان، نقش مؤثری در شناسایی و رفع مسائل دارند. ما از این تعاملات استقبال کرده و آماده پاسخگویی به پرسشها و ابهامات هستیم.
وی در پایان با اشاره به برخی چالشهای اخیر شهرستان، تصریح کرد: رسانهها با اطلاعرسانی شفاف و دعوت مردم به آرامش، میتوانند در مسیر حل مسائل همراهی کنند و صدای مردم را به گوش مراجع ذیربط برسانند.
