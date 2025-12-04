به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت جهاد کشاورزی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: گرانفروشی خط قرمز دولت است.
وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه جلسه هیئت دولت عنوان کرد، مقابله با گرانفروشی از سوی وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و دادگستری (سازمان تعزیرات) در حال انجام است تا اگر گرانفروشی خصوصاً در زمینه کالاهای سبد غذایی وجود دارد با آن برخورد شود.
وزارت جهاد کشاورزی درباره گرانفروشی و افزایش قیمتها در بازار مواد غذایی هشدار داد.
