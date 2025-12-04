  1. اقتصاد
  2. کشاورزی و دامداری
۱۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۶

هشدار وزارت جهاد کشاورزی درباره گران‌فروشی

هشدار وزارت جهاد کشاورزی درباره گران‌فروشی

وزارت جهاد کشاورزی درباره گران‌فروشی و افزایش قیمت‌ها در بازار مواد غذایی هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت جهاد کشاورزی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: گران‌فروشی خط قرمز دولت است.
وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه جلسه هیئت دولت عنوان کرد، مقابله با گران‌فروشی از سوی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و دادگستری (سازمان تعزیرات) در حال انجام است تا اگر گران‌فروشی خصوصاً در زمینه کالاهای سبد غذایی وجود دارد با آن برخورد شود.

کد خبر 6677934

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها