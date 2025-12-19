آجیل شب یلدا؛ از تنوع تا قیمت

به گزارش خبرنگار مهر، رصد بازار آجیل و خشکبار نشان از قیمت‌های متنوع در این بازار دارد، در روزهایی که به شب یلدا نزدیک می‌شویم.

بررسی داده‌های رسمی مرکز آمار نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه میوه و خشکبار در آبان ۱۴۰۴ عدد ۸.۶۱ درصد بوده و قیمت اقلامی مانند مغز گردو، پسته و بادام درختی نسبت به آبان سال گذشته به ترتیب ۶۰، ۶۴.۲ و ۷۲.۷ درصد رشد داشته است.

مقایسه قیمت‌ها از شب یلدای ۱۴۰۳ تا یلدای ۱۴۰۴ نشان می‌دهد قیمت آجیل مخلوط از حدود ۷۷۰ هزار تومان به حداقل ۹۵۰ هزار تومان تا ۱.۵ میلیون تومان رسیده است.

غلامرضا خدامی، رئیس اتحادیه آجیل‌فروشان تهران اعلام کرد، بر اساس کارشناسی‌های انجام شده سقف قیمتی آجیل شب یلدا برای فروش در خرده‌فروشی‌ها ۱.۳ میلیون تومان تعیین شده است. این آجیل هم باید شامل بهترین کیفیت بادام هندی، پسته، مغز فندق و بادام، توت خشک، برگه زردآلو و کشمش باشد در غیر این صورت قیمت آن با پایین‌تر لحاظ شود.

وی همچنین عنوان کرد، اگر آجیل دارای نخودچی و بادام زمینی باشد قیمت آن نباید از هر کیلو گرم ۸۰۰ هزار تومان بیشتر باشد. در واقع بسته به کیفیت بادام زمینی داخل آجیل بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان متغیر است.

قیمت آجیل در بازار

رصد بازار مناطق مرکزی رو به پایین شهر تهران نشان می‌دهد، هر کیلو گرم آجیل با توجه به تنوع محصولات آن قیمت‌های متفاوتی نیز دارند.

آجیل با سهم بالای نخود، کشمش و بادام زمینی بین ۵۳۰ تا ۹۵۰ هزار تومان در هر کیلو گرم به فروش می‌رسد.

آجیل‌هایی با تعدادی باسلق و میوه‌های خشک مثل برگه زردآلو، توت خشک و… قیمتی بین ۱.۱ تا ۱.۲ میلیون تومان و بدون باسلق بین ۱.۳ تا ۱.۶ به فروش می‌رسند.

اگر همین آجیل بدون بادام زمینی و باسلق باشد و سهم مغزی‌جات بیشتر شود هر کیلو گرم ۱.۸ تا ۲.۲ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

آجیل مغزی‌جات بدون تنقلات دیگر شامل بادام درختی، پسته، گردو، فندق و بادام هندی بین ۱.۵ تا ۲.۲ میلیون تومان قیمت گذاری شده است. البته بخش زیادی از آجیل شب یلدا با مغز بادام درختی و گردو خارجی که قیمت پایین‌تری نسبت به محصولات داخلی دارند، مخلوط و به فروش می‌رسد.

آجیل بسته بندی هم بسته به تنوع و نوع محصول آن نرخ‌های متفاوتی دارند. هر کیلو گرم آجیل ۴ مغز بسته بندی شده در مغازه‌های خشکبارفروشی بین ۲.۵ تا ۳.۵ میلیون تومان قیمت گذاری و عرضه می‌شوند.

همچنین آجیل شیرین بسته بندی شده شامل ۴ مغز خام، توت خشک، کشمش و گردو با وزن ۱.۴ کیلو گرم به مبلغ ۳ میلیون و ۱۳۵ هزار تومان عرضه شده است.

آجیل ۵ مغز بسته بندی با وزن حدود ۱.۸ کیلو گرم نیز ۴ میلیون و ۶۸۸ هزار تومان به فروش می‌رسد. هر کیلو گرم آجیل ۴ مغز شور به مبلغ ۲ میلیون و ۸۳۸ هزار تومان بوده و همین آجیل با عنوان رژیمی هر کیلو گرم ۲ میلیون و ۵۳۰ هزار تومان قیمت گذاری شده است.

قیمت تنقلات در بازار

هر کیلو گرم باسلق و نوقا تبریزی به شکل فله‌ای ۲۵۰ هزار تومان، از بازار و میادین میوه و تره بار قابل خرید است. باسلق بسته بندی شده هم با وزن ۶۲۰ تا ۷۰۰ گرم بین ۲۴۷ تا ۳۴۰ هزار تومان در خشکبارفروشی‌ها عرضه شده‌اند.

اما پسته به عنوان یکی از تنقلات شب یلدا به شکل فله‌ای بین ۱.۷ تا ۲.۲ میلیون تومان به فروش می‌رسد. قیمت این محصول بومی به شکل بسته بندی هم بسته به نوع آن، قیمت بالاتری دارد.

یک بسته پسته اکبری با وزن ۱.۵ کیلو گرم ۳ میلیون و ۷۹۶ هزار تومان قیمت گذاری شده و هر بسته ۸۰۰ گرمی پسته کله قوچی شور نیز بین ۲ میلیون و ۱۱۴ هزار تومان تا ۲ میلیون و ۱۸۶ هزار تومان عرضه شده است.

شکلات با توجه به تنوع آن در قالب فروش فله‌ای و بسته بندی نیز قیمت‌های متفاوت دارد. هر کیلو گرم شکلات از حدود ۲۰۰ تا ۵۵۰ هزار تومان متغیر بوده و برخی شکلات‌های خاص و تلخ قیمتی بالاتر از یک میلیون تومان به فروش می‌رسند. به عنوان مثال، شکلات تلخ ۶۰ درصد حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در حال خرید و فروش هستند.

نرخ شیرینی در بازار یلدایی

هر کیلو گرم کیک یزدی ۲۴۰ و قطاب ۳۳۰ هزار تومان در حال فروش است.

همچنین هر کیلو گرم شیرینی خشک ۳۵۰، شیرینی تر (خامه‌ای) ۴۲۰ تا ۴۶۰ و شیرینی‌های خاص مانند گردویی ۶۰۰ و نارگیلی ۷۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. ‌