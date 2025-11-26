به گزارش خبرگزاری مهر، امین دلیری، تحلیلگر مسائل اقتصادی در نامهای سرگشاده به رئیسجمهور در خصوص تغییرات ارزی کالاهای اساسی با توجه به شرایط اقتصادی مردم نوشت،
بسمه تعالی
نامه سرگشاده
جناب آقای دکتر پزشکیان
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و تحیت،
این نامه سرگشاده از سوی کسی نوشته میشود که حدود ۴۰ سال در عرصه اقتصاد کلان به عبارتی در اقتصاد ایران به عنوان کارشناس اقتصادی و پژوهشگر مسائل اقتصادی به واسطه شغل و منصب اداری در مشاغل حساس از نزدیک شاهد تحولات اقتصادی کشور بیش از ۴ دهه بودهام و بیش از ۳۰ سال تدریس در دانشگاه در درس روش تحقیق و دروس توسعه اقتصادی و تئوریهای توسعه اقتصادی با مفاهیم اقتصاد کلاسیک و نظریههای توسعه آشنایی دارم و به واسطه مسئولیت در وزارت امور اقتصادی و دارایی با سازمانها و مجامع بینالمللی نظیر صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی با عملکرد و نسخههای تعدیلی آنها آشنایی کامل دارم. تجارب زیادی در حوزه کاری خود نسبت به برگزاری کمیسیونهای مشترک با کشورهای خارجی و آشنایی با برنامههای توسعهای آنها دارم.
بعد از فراغت از مشاغل و مسئولیتهای رسمی، بیش از ۷۰ عنوان مقاله و گفتگو با رسانه ملی و رسانهها و جراید کشور در بسیاری از مسائل و مشکلات مبتلابه اقتصادی، ارزی، پولی و مالی کشور که به علت اجرای سیاستی اشتباه که امروز با بسیاری از مشکلات اقتصادی مواجه هستیم دارم و در این عرصه ضمن تحلیل نسبت به خطرات آن به دولتهای دو دهه گذشته هشدار دادهام که در صورت اجرای سیاستهای تورم زا، به ویژه تغییرات نرخ ارز و کسری بودجه دو عامل مهم تأثیر گذار در اقتصاد کشور میتواند وضعیت اقتصادی کشور را در شرایط بدتری قرار دهد، بارها گوشزد کردهام. ولی هرگز گوش شنوایی نبود تا از شکست و تجارب تلخ گذشته عبرت بگیرند و راه درست را که با قواعد اقتصادی و شرایط کشور مطابقت داشته باشد انتخاب نمایند.
اغلب دولتها با اجرای طرح تحول اقتصادی و به عبارت دیگر جراحی اقتصادی در ایجاد شوکهای ارزی و قیمتی چنان تغییراتی در جهت افزایش قیمت کالاها و خدمات و نرخ ارز ایجاد کردند در مقایسه با ۴۰ سال قبل انگار ۳۰۰ سال مثل خواب اصحاب کهف به دوره دیگری ورود کردهایم. حتی در مقایسه با شاخصهای قیمت سال ۱۳۶۱ این تغییرات و تفاوتها حیرتانگیز است. با این تجارب تلخ باز در زمان دیگر و با شروع به کار دولت جدید، همان افکار غالب گروهی از افراد پر نفوذ، دست از سر این کشور و مردم بر نمیدارند و در تمام دولتها حضور پر رنگ دارند و اندیشه افراطی آنها همیشه غالب بوده است و سبب رنج دوباره مردم بی پناه میشوند.
جناب آقای دکتر پزشکیان،
وقتی کاندید دوره چهاردهم ریاستجمهوری شدید، صحبتهایتان در مناظره رقبا دلنشین و امیدآفرین بود. پیروزی جنابعالی در انتخابات به چند عامل بستگی داشت. اولاً، صداقت گفتار و بدون روتوش رفتار شما، اکثریت دلهای مردم را به سوی شما متمایل کرد. عامل دیگر حضور افرادی با سابقه خدمتی درخشان و صاحب نام نیک مثل دکتر طیب نیا، دکتر ظریف و دکتر آذری جهرمی در ستاد انتخاباتی شما بود. بسیاری از قشر تحصیل کرده و دانشگاهی و نیز قشر متوسط جامعه را به سوی شما سوق داد و عامل سوم، وعده و وعید شما نسبت به رسیدگی به معیشت قشر عظیمی از جامعه که چند سالی است بیشتر از گذشته در زیر چرخ بار تورم بالای ۴۰ درصد به شدت صدمه دیدهاند و با کاهش مداوم ارزش پول ملی، به شدت قدرت خرید خود را از دست دادهاند و با انتخاب جنابعالی این قشر عظیم ستمدیده از رنج تأمین حداقل معیشت که شما رئیسجمهور منتخب آنها هستید انتظار داشتند، با سروسامان دادن به اقتصاد کلان، مسائل ارزی، مالی کشور، بتوانید با رشد اقتصادی و با کاهش رشد تورم و با مهار رشد نقدینگی و پایه پولی جلوی اجحاف برخی از افراد منفعت طلب و سودجو که با زدوبند و انحصار در واردات و صادرات و نیز با ایجاد احتکار زندگی بر مردم تنگ کردهاند حامی آنها باشید.
در پایان تأکید مینمایم اقتصاد کشور به سامان نمیرسد مگر اینکه سیاست تثبیت اقتصادی دنبال شود و این نسخه درمان اقتصاد آشفته و بهم ریخته فعلی کشور است و شرط محقق شدن آن تثبیت نرخ ارز و ثبات قیمتها است. تیم اقتصادی دولت شما راه اشتباه پرتکرار برخی از دولتهای گذشته که با انتخاب سیاست تغییرات زود هنگام قیمت ارز از سال ۹۷ نرخ ارز رسمی را از ۴,۲۰۰ تومان به ۲۸,۵۰۰ تومان و نرخ ارز غیر رسمی (بازار) را از ۲۳,۰۰۰ هزار تومان ابتدا به ۴۳,۰۰۰ هزار تومان و سپس به ۷۱,۰۰۰ تومان و در بازار دوم مرکز مبادله ارزی به بالای ۱۰۰ هزار تومان رساندهاند دنبال کردهاند.
این روش همان سیاستهای شکست خورده دولتهای پیشین است. با توجه به تأثیر مستقیم تغییرات نرخ ارز بر قیمت کالاها و خدمات که در حال حاضر به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه در حال افزایش است باید چاره اندیشی نمایند و در این شرایط انفعالی هیچ توقفی در سیر افزایشی قیمتها که دستگاههای مسئول دست روی دست بگذارند و فقط نظارهگر باشند برای این آشفته بازار متصور نیست.
دولت جنابعالی و تیم اقتصادی دولت شما انگار از این همه آشفتگیهای ساختگی عرضه کنندگان کالا و واسطها و محتکرین بی رحم بی خبرند. صرفاً اندیشه حاکمیت بازار را تحت هر شرایطی را دنبال میکند. فرمایش جنابعالی در همایش بازار سرمایه در خصوص رهاسازی قیمتها به نظر میرسد القای چنین تفکراتی است. لذا تشویش زیادی در وضعیت کنونی مردم که در فشار سخت معیشتی هستند، فشارها را مضاعف خواهد کرد، باید دید اجرای این سیاستها که اقتصاد تثبیتی را زیر سوال میبرد و کاملاً زیانآور است، چه قشری از اجرای این سیاست بهرهمند و چه قشری زیان خواهند دید و در محاسبان مجریان باید منعکس شود.
راه آسان رهاسازی قیمت بدون ساز و کار ایجاد رقابت با تنظیم تعرفهها و آزادسازی واردات است نه در شرایط غیر رقابتی فقط افزایش قیمت کالاهای وارداتی و تولید داخلی باشیم. خود دولت باید از تجارت سودآور در تأمین و توزیع کالاها دست بردارد و اصلاحات ساختاری را از خود شروع کند. کاهش هزینههای دولت فقط در کوچک کردن اندازه دولت میسر است و لا غیر.
افزایش نرخ ارز و افزایش کالاها و خدمات دولتی که به تبع آن افزایش کالاها و خدمات بخش خصوصی و خدمات نهادهای عمومی را به دنبال خواهد داشت، کار راحتی است که اکثر دولتها انجام دادهاند و بسیار به ضرر آحاد جامعه تمام شده است. از جنابعالی میخواهیم به شعار انتخاباتی خود پایبند باشید و به عامه مردم تا کنون با استقامت و بردباری و صبرشان، انقلاب اسلامی را حفظ کردهاند، وفادار باشید. این نیز بگذرد و فقط نام نیک باقی میماند.
