نظارت و بازرسی بازار کالاهای اساسی ویژه شب یلدا تشدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جبرئیل برادری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران از اجرای طرح تشدید نظارت و بازرسی بازار کالاهای اساسی ویژه شب یلدا خبر داد و گفت: هم‌زمان با فرارسیدن شب یلدا و افزایش تقاضا برای کالاهای اساسی از جمله مرغ، گوشت، برنج، میوه و شیرینی، این طرح از تاریخ امروز تا یکم دی‌ماه در سطح استان تهران اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه هدف از اجرای این طرح، کنترل قیمت‌ها، جلوگیری از گران‌فروشی و کم‌فروشی و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان است، افزود: نظارت مستمر بر بازار در ایام پایانی فصل پاییز و آستانه شب یلدا در دستور کار سازمان جهاد کشاورزی قرار دارد تا آرامش و ثبات بازار حفظ شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران تصریح کرد: در قالب این طرح، بازرسان این سازمان به‌صورت گشت‌های مشترک با دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف، در سطح بازار، میدان‌های میوه و تره‌بار و واحدهای صنفی حضور یافته و بر رعایت ضرایب سود مصوب، نصب برچسب قیمت، کیفیت کالاها و جلوگیری از تخلفات صنفی نظارت می‌کنند.

برادری با تأکید بر برخورد قاطع و بازدارنده با متخلفان اظهار داشت: هرگونه تخلف در عرضه و فروش کالاهای اساسی بدون اغماض پیگیری خواهد شد و پرونده متخلفان جهت رسیدگی قانونی به مراجع ذی‌ربط ارجاع می‌شود.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق سامانه‌های نظارتی اعلام کنند و افزود: این اقدامات در راستای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و تأمین آرامش بازار در آستانه شب یلدا انجام می‌شود.