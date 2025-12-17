اشتباه داوری در لیگ کشتی فرنگی محرز شد؛ کاپ سومی به دانشگاه آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نهایی و فینال لیگ برتر کشتی فرنگی با حضور چهار تیم استقلال قم، نفت و گاز زاگرس جنوبی، رعد پدافند ارتش و دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان ۱۳ آذرماه در سالن شهدای هفتم تیر برگزار شد. در پایان رقابت‌ها، تیم استقلال قم به قهرمانی رسید، نفت و گاز در جایگاه دوم قرار گرفت و رعد پدافند ارتش با پیروزی بر دانشگاه آزاد، رتبه سوم را کسب کرد.

اما اعتراض تیم دانشگاه آزاد به نتیجه، که با وجود تساوی ۵-۵ در مجموع امتیازات، عنوان سومی را به رقیب خود واگذار کرده بود، موجب شد فدراسیون درخواست این تیم را برای بازبینی به‌خصوص در مورد صحنه داوری وزن ۹۷ کیلوگرم که به نفع رعد پدافند ارتش با ضربه فنی به پایان رسید، مورد توجه قرار دهد.

پس از این مسابقات سرمربی و اعضای کادر فنی دانشگاه آزاد به تصمیمات داوری در وزن ۹۷ کیلوگرم معترض بودند و معتقد بودند محمدصادق عبداللهی در طول کشتی ضربه‌های غیرمعمول به حریف می‌زند که به همین دلیل نیز محمدهادی صیدی دچار پارگی در صورت و خونریزی شد و باید دیسکالیفه می‌شد که این اتفاق رخ نداد و در ادامه کشتی‌گیر رعد پدافند با ضربه فنی حریفش را شکست داد. این مسابقه از این حیث اهمیت بسیار زیادی پیدا کرد که دو تیم در نتیجه انفرادی ۵-۵ مساوی، در امتیاز مثبت هم ۲۱-۲۱ مساوی شدند و بعد از امتیازشماری، رعد پدافند ۴۸-۴۶ برنده مسابقه شد.

اگرچه مصلایی پور رئیس کمیسیون داوران در گفتگو با خبرنگار مهر گفته بود داوری در فینال لیگ کشتی فرنگی ایرادی نداشت و اگر دانشگاه آزاد به نحو قضاوت مبارزه ۹۷ کیلوگرم اعتراض داشت باید چلنج می‌گرفت.

در نهایت با بازبینی فیلم مشخص شد که تصمیم داوران در اعلام ضربه فنی اشتباه بوده و اگر این اشتباه رخ نمی‌داد، دانشگاه آزاد می‌توانست جایگاه سومی را به‌دست آورد.