خدادادی: تجلیل از خیرین؛ تجلی فلسفه خلافت الهی در خدمت به همنوع است

اردبیل - معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان اردبیل در همایش تجلیل از خیرین استان اردبیل گفت: تجلیل از خیرین تجلی فلسفه خلافت الهی در خدمت به همنوع است.

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف خدادادی در همایش تجلیل از خیرین استان اردبیل به مناسبت گرامیداشت روز جهانی معلولین با تقدیر از نقش برجسته خیرین در توسعه خدمت‌رسانی اجتماعی، خدمت به خلق را از برترین جلوه‌های انسانیت و نزدیک‌ترین مسیر به رضایت الهی دانست.

وی با بیان اینکه تزکیه نفس مطلوب خداوند است و فرشتگان به دلیل عدم اختیار مرتکب گناه نمی‌شوند، اظهار کرد: ارزش کار خیر در این است که انسان با اختیار خود مسیر محبوب الهی را انتخاب می‌کند و این انتخاب، او را در زمره خلیفه‌الله قرار می‌دهد.

معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان اردبیل با اشاره به اینکه فلسفه خلافت و جانشینی خداوند در رفتار و منش خیرین نمود می‌یابد، گفت: موجودی که عالمانه و مسئولانه نسبت به همنوع خود بی‌تفاوت نباشد، شایسته عنوان خلیفه‌الله است.

خدادادی، وقف وقت، جان و مال از سوی خادمان مؤسسات خیریه را مصداقی روشن از آیه شریفه «إِنِّی أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ» دانست و تأکید کرد این خدمت خالصانه تجلی همان حقیقتی است که خداوند از برگزیدگان و شایستگان انتظار دارد.

این همایش با حضور جمعی از خیرین، مسئولان و فعالان حوزه حمایت از معلولان برگزار و از تلاش‌های نیکوکاران تجلیل شد.

