به گزارش خبرنگار مهر، مهدی برزگر عصر پنج شنبه پس از پایان دیدار تیمش مقابل خیبر خرمآباد، در گفتوگویی با خبرنگاران اظهار داشت: خسته نباشید ویژه به هوادارانمان که راهی طولانی را طی کردند و آمدند تا یک بازی زیبا ببینند و امیدوار بودند با سه امتیاز به خانه برگردیم. واقعاً دستشان درد نکند که تا اینجا آمدند و انشاءالله در بازیهای بعدی هم همینطور پشت ما باشند و ما را حمایت کنند.
او همچنین از هواداران تیم خیبر نیز قدردانی کرد و گفت: به هواداران خیبر هم خسته نباشید میگویم؛ حضورشان در ورزشگاه به زیبایی بازی کمک کرد.
کنترل شروع تند خیبر در خانه
مربی شمسآذر درباره تحلیل فنی مسابقه توضیح داد: طبیعی بود که تیم خیبر با توجه به حضور تماشاگرانش و بازی در زمین خود، در دقایق ابتدایی فشار بیاورد. این موضوع را پیشبینی کرده بودیم و روی آن کار کرده بودیم.
او افزود: میدانستیم خیبر بازی مستقیم انجام میدهد و روی ارسالهای زودهنگام، ضربات ایستگاهی، کرنر و اوتهای دستی برنامه دارد. خوشبختانه تمام این موارد را در تمرینات مرور کرده بودیم.
خنثیسازی کامل تاکتیکهای مستقیم خیبر
برزگر با اشاره به عملکرد تدافعی تیمش گفت: دیدید که اجازه حتی یک موقعیت جدی هم به خیبر ندادیم و توانستیم تاکتیکهایشان را کامل خنثی کنیم. توپهای اول را زدیم، توپهای دوم را جمع کردیم و توانستیم حملات مؤثری بسازیم.
او گفت: این بازی برای ما از نظر تاکتیکی بسیار مهم بود و بازیکنان با اجرای دقیق برنامهها نشان دادند که میتوانیم در ادامه مسیر هم موفق باشیم.
تلاش یکهفتهای برای مهار تاکتیک خیبر
مربی شمسآذر با اشاره به آمادهسازی دقیق تیمش گفت: تیم ما امروز کاملاً با برنامه وارد زمین شد، چون یک هفته کامل ساعتها وقت گذاشتیم و روی تاکتیکهای خیبر کار کردیم.
برزگر بیان کرد: بازیکنان ما در تمرینات زحمت کشیدند و بهخوبی میدانستند با چه تیمی مواجه هستند. همین برنامهریزی باعث شد هیچ ترسی نداشته باشیم.
وی افزود: وقتی تیمی وقت میگذارد، تمرین میکند و کار فنی منظمی دارد، روز بازی با خیال راحت فوتبالش را ارائه میدهد.
مربی شمسآذر ادامه داد: همانطور که دیدید، ما حتی یک موقعیت جدی هم به خیبر ندادیم. تیمی که در همین ورزشگاه مقابل پرسپولیس و تراکتور برده و موقعیتهای زیادی خلق کرده بود، برابر ما غیر از ضربه پنالتی هیچ فرصتی نداشت.
شمسآذر نزدیک به پیروزی بود
برزگر با تأکید بر اینکه تیمش علاوه بر کنترل بازی، موقعیتسازی نیز داشت، بیان کرد: در مقابل، ما توانستیم چندین موقعیت بسازیم، ضرباتمان را به چارچوب بزنیم و نزدیک دروازه خیبر شویم. کرنرهای زیادی به دست آوردیم و در خلق موقعیت موفق بودیم.
او ادامه داد: اگر کمی دقتمان بیشتر بود و توپهایمان از چارچوب خارج نمیشد، قطعاً میتوانستیم برنده بازی باشیم.
نظر شما