به گزارش خبرنگار مهر، پریسا محمدی، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه، صبح شنبه در نشست خبری هفته کتاب که به مناسبت آغاز سی‌وسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، با تبریک این ایام به جامعه فرهنگی و اهالی قلم، اظهار کرد: هفته کتاب فرصت ارزشمندی برای بازخوانی نقش دانایی در تعالی فردی و اجتماعی است و همه ما باید خود را مسئول ترویج فرهنگ مطالعه بدانیم.

وی با اشاره به شعار امسال هفته کتاب با عنوان «بخوانیم برای ایران»، گفت: در کرمانشاه این شعار را به شکل محلی و بومی «بخوانیم برای کرمانشاه» ترجمه کرده‌ایم تا نگاهی فرهنگی متناسب با هویت این خطه داشته باشیم. هدف ما در اداره‌کل این است که هر شهروند کرمانشاهی، صرف‌نظر از سن، شغل یا تحصیلات، در مسیر کتاب‌خوانی قرار گیرد.

محمدی افزود: با هم‌افزایی دستگاه‌ها و رسانه‌ها، باید کرمانشاه را به الگویی در ترویج کتاب‌خوانی تبدیل کنیم. این استان از دیرباز به‌عنوان مهد فرهنگ، هنر و اصالت ایرانی شناخته می‌شود و شایسته است سرآمد دانایی و مطالعه در کشور باشد.

وی با تقدیر از پیشکسوتان رسانه و فعالان حوزه اطلاع‌رسانی گفت: نهاد کتابخانه‌های عمومی باید از سوی مردم و رسانه‌ها به‌عنوان مکانی برای آرامش، گفتگو و رشد فکری شناخته شود. رسانه‌ها در این مسیر نقش بی‌بدیلی در تقویت امید اجتماعی از طریق اطلاع‌رسانی فرهنگی دارند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه با تاکید بر ضرورت افزایش دسترسی آسان مردم به کتاب، از اجرای طرح ملی «عضویت رایگان کتابخانه‌ها» خبر داد و گفت: امسال برای نخستین‌بار همه شهروندان می‌توانند بدون پرداخت حق عضویت، تنها با ارائه کد ملی، از کتابخانه‌ها کتاب امانت بگیرند و پس از بازگرداندن، جلد بعدی را دریافت کنند. هدف ما برداشتن موانع کوچک اما اثرگذار از سر راه مطالعه است.

محمدی در ادامه بر اهمیت مشارکت اجتماعی در توسعه فرهنگی تأکید کرد و گفت: یکی از ارزشمندترین اقداماتی که هر فرد می‌تواند انجام دهد، اهدای کتاب است؛ زیرا اهدای کتاب، اهدای دانایی و شعور جمعی است. او افزود: بسیاری از ما در خانه کتاب‌هایی داریم که خوانده‌ایم و دیگر از آن استفاده نمی‌کنیم. اگر این کتاب‌ها وارد چرخه امانت کتابخانه‌های عمومی شود، افراد بیشتری از دانش و اندیشه آن بهره‌مند خواهند شد.

وی تصریح کرد: «کتاب با خوانده‌شدن شنیده می‌شود» شعاری است که باید به یک باور عمومی تبدیل شود. این جمله یعنی هر کتابی زمانی زنده است که خوانده شود، مورد بحث قرار گیرد و اندیشه‌اش به گردش بیفتد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: امروز نهاد کتابخانه‌ها تنها محل امانت کتاب نیست، بلکه پایگاهی برای خدمات فرهنگی، آموزشی و مهارتی است. در ۱۰۲ نقطه استان کرمانشاه، کتابخانه‌های شهری، روستایی و پیشخوان‌های کتاب فعالیت دارند و تلاش ما این است که خدمات آن‌ها در دسترس تمام گروه‌های سنی قرار گیرد.

محمدی افزود: با عضویت در کتابخانه‌های عمومی، کاربران می‌توانند به ۱۲۵ میلیون مقاله علمی در سامانه «مگاپیپر» دسترسی پیدا کنند. این ظرفیت بی‌سابقه علمی نه تنها برای دانشجویان و محققان، بلکه برای همه علاقه‌مندان به یادگیری بسیار ارزشمند است.

وی با اشاره به نقش خانواده در پرورش نسل آینده گفت: اگر کودکی کتاب‌خوان تربیت شود، در دوره نوجوانی و جوانی مسیر رشد فکری او بسیار هموارتر خواهد بود. نگاه ما در نهاد کتابخانه‌ها، حرکت خانواده‌محور و افزایش سواد فرهنگی خانواده‌ها است.

محمدی ادامه داد: یکی از دغدغه‌های جدی ما توسعه عدالت فرهنگی در مناطق کم‌برخوردار و حاشیه‌نشین شهرهاست. در این راستا بهسازی و زیباسازی کتابخانه‌ها، ازجمله کتابخانه آیت‌الله خامنه‌ای، انجام شده است. این اقدامات با همکاری شهرداری و مردم منطقه اجرا شد و بازتاب اجتماعی گسترده‌ای داشت.

وی با قدردانی از همراهی رسانه‌ها و نهادهای استانی گفت: حضور مسئولان در کتابخانه‌ها می‌تواند آغازگر حرکت‌های فرهنگی مؤثر باشد. اگر هر مدیر استانی، اطلاع‌رسانی یا برنامه فرهنگی خود را از بطن کتابخانه‌ها آغاز کند، این فضا به کانون ارتباط مستقیم مردم و مدیران تبدیل خواهد شد.

محمدی در پایان تأکید کرد: مطالعه نسخه فیزیکی کتاب هیچ‌گاه جایگزین ندارد. لمس و ورق‌زدن کتاب تجربه‌ای است که پیوند عاطفی و فکری میان انسان و دانایی ایجاد می‌کند. از همه مردم کرمانشاه دعوت می‌کنم با پیوستن به نهاد کتابخانه‌های عمومی، کتاب را در دستان خود و خانواده‌شان زنده نگه دارند تا کرمانشاه به استانی کتاب‌خوان و دانا بدل شود.