استاندار کرمانشاه: معیشت مردم در صدر برنامه‌های توسعه‌ای استان است

کرمانشاه - استاندار کرمانشاه با تأکید بر رویکرد مسئله‌محور دولت گفت: در شرایط کنونی، بهبود معیشت مردم مهم‌ترین اولویت برنامه‌های توسعه‌ای استان کرمانشاه است.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی صبح چهارشنبه در جلسه بررسی مطالبات توسعه‌ای استان کرمانشاه، با قدردانی از حضور فعالان، نخبگان و دغدغه‌مندان استان، اظهار کرد: پیشنهادهای مطرح‌شده در این نشست حاصل کار کارشناسی دقیق و منطبق با نیازهای واقعی استان است و می‌تواند به‌عنوان نقشه راهی ماندگار برای توسعه کرمانشاه مورد استفاده قرار گیرد.

وی با بیان اینکه تحقق کامل تمامی پیشنهادها ممکن نیست، افزود: اگر بتوانیم ۵۰ تا ۶۰ درصد از این برنامه‌ها را عملیاتی کنیم، استان وارد مسیر درست توسعه خواهد شد و آثار آن در شاخص‌های معیشتی، اشتغال و رفاه عمومی به‌صورت ملموس نمایان می‌شود.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر اهمیت برنامه‌محوری در مدیریت استان گفت: داشتن برنامه به معنای داشتن چشم‌انداز روشن است؛ ممکن است حرکت در این مسیر با سرعت کمتری انجام شود، اما مسیر درست انتخاب می‌شود و این موضوع از رسیدن سریع و بدون جهت اهمیت بیشتری دارد.

حبیبی ادامه داد: استان کرمانشاه دارای برنامه پیشرفت استانی، برنامه‌های پیشرفت شهرستانی و همچنین تکالیف مشخص در قالب برنامه هفتم پیشرفت کشور است و همه دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند اقدامات خود را بر اساس این اسناد تنظیم کنند و عملکرد آن‌ها نیز با همین شاخص‌ها ارزیابی خواهد شد.

تمرکز دولت چهاردهم بر معیشت و زیرساخت‌ها

وی با اشاره به رویکرد مسئله‌محور دولت چهاردهم افزود: همان‌گونه که مورد تأکید مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور است، معیشت مردم در اولویت قرار دارد و موضوعاتی مانند تأمین آب شرب، امنیت غذایی، ساماندهی بازارچه‌های مرزی، توسعه حمل‌ونقل و ایجاد اشتغال پایدار با جدیت دنبال می‌شود.

استاندار کرمانشاه تأمین پایدار آب شرب را یک ضرورت حیاتی برای استان دانست و گفت: در شرایط خشکسالی، برنامه‌ریزی بلندمدت برای آینده آب استان اهمیت بالایی دارد و سامانه سردسیری به‌عنوان یکی از راهکارهای کلیدی، در سطح ملی در حال پیگیری است.

حبیبی با اشاره به ظرفیت‌های ترانزیتی و لجستیکی استان اظهار کرد: قرار گرفتن کرمانشاه در مسیر ارتباطی با کشور عراق، فرصت مناسبی برای ایجاد دهکده لجستیک است که می‌تواند نقش مؤثری در اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی استان ایفا کند، به‌ویژه آنکه بخش خدمات سهم قابل توجهی در اشتغال استان دارد.

وی توسعه بخش کشاورزی، کشت فراسرزمینی، آبزی‌پروری، گلخانه‌ها و صنایع نفت، گاز و پتروشیمی را از دیگر اولویت‌های استان برشمرد و افزود: بسیاری از این طرح‌ها بدون اتکا به منابع دولتی و با مشارکت بخش خصوصی قابل اجراست و نقش مدیریت استان، تسهیل‌گری و حمایت از سرمایه‌گذاران است.

استاندار کرمانشاه در پایان با تأکید بر ارتقای جایگاه استان در شاخص‌های ملی گفت: افزایش تولیدات کشاورزی، کاهش نرخ بیکاری، ارتقای سرانه فضاهای آموزشی و بهبود شاخص‌های زیرساختی، معیار اصلی سنجش عملکرد دستگاه‌های اجرایی خواهد بود و پیگیری تشکیل اداره‌کل راه‌آهن استان نیز به‌عنوان یکی از مطالبات مهم، با جدیت در سطح ملی دنبال می‌شود.

