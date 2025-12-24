به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی صبح چهارشنبه در جلسه بررسی مطالبات توسعهای استان کرمانشاه، با قدردانی از حضور فعالان، نخبگان و دغدغهمندان استان، اظهار کرد: پیشنهادهای مطرحشده در این نشست حاصل کار کارشناسی دقیق و منطبق با نیازهای واقعی استان است و میتواند بهعنوان نقشه راهی ماندگار برای توسعه کرمانشاه مورد استفاده قرار گیرد.
وی با بیان اینکه تحقق کامل تمامی پیشنهادها ممکن نیست، افزود: اگر بتوانیم ۵۰ تا ۶۰ درصد از این برنامهها را عملیاتی کنیم، استان وارد مسیر درست توسعه خواهد شد و آثار آن در شاخصهای معیشتی، اشتغال و رفاه عمومی بهصورت ملموس نمایان میشود.
استاندار کرمانشاه با تأکید بر اهمیت برنامهمحوری در مدیریت استان گفت: داشتن برنامه به معنای داشتن چشمانداز روشن است؛ ممکن است حرکت در این مسیر با سرعت کمتری انجام شود، اما مسیر درست انتخاب میشود و این موضوع از رسیدن سریع و بدون جهت اهمیت بیشتری دارد.
حبیبی ادامه داد: استان کرمانشاه دارای برنامه پیشرفت استانی، برنامههای پیشرفت شهرستانی و همچنین تکالیف مشخص در قالب برنامه هفتم پیشرفت کشور است و همه دستگاههای اجرایی موظفاند اقدامات خود را بر اساس این اسناد تنظیم کنند و عملکرد آنها نیز با همین شاخصها ارزیابی خواهد شد.
تمرکز دولت چهاردهم بر معیشت و زیرساختها
وی با اشاره به رویکرد مسئلهمحور دولت چهاردهم افزود: همانگونه که مورد تأکید مقام معظم رهبری و رئیسجمهور است، معیشت مردم در اولویت قرار دارد و موضوعاتی مانند تأمین آب شرب، امنیت غذایی، ساماندهی بازارچههای مرزی، توسعه حملونقل و ایجاد اشتغال پایدار با جدیت دنبال میشود.
استاندار کرمانشاه تأمین پایدار آب شرب را یک ضرورت حیاتی برای استان دانست و گفت: در شرایط خشکسالی، برنامهریزی بلندمدت برای آینده آب استان اهمیت بالایی دارد و سامانه سردسیری بهعنوان یکی از راهکارهای کلیدی، در سطح ملی در حال پیگیری است.
حبیبی با اشاره به ظرفیتهای ترانزیتی و لجستیکی استان اظهار کرد: قرار گرفتن کرمانشاه در مسیر ارتباطی با کشور عراق، فرصت مناسبی برای ایجاد دهکده لجستیک است که میتواند نقش مؤثری در اشتغالزایی و رونق اقتصادی استان ایفا کند، بهویژه آنکه بخش خدمات سهم قابل توجهی در اشتغال استان دارد.
وی توسعه بخش کشاورزی، کشت فراسرزمینی، آبزیپروری، گلخانهها و صنایع نفت، گاز و پتروشیمی را از دیگر اولویتهای استان برشمرد و افزود: بسیاری از این طرحها بدون اتکا به منابع دولتی و با مشارکت بخش خصوصی قابل اجراست و نقش مدیریت استان، تسهیلگری و حمایت از سرمایهگذاران است.
استاندار کرمانشاه در پایان با تأکید بر ارتقای جایگاه استان در شاخصهای ملی گفت: افزایش تولیدات کشاورزی، کاهش نرخ بیکاری، ارتقای سرانه فضاهای آموزشی و بهبود شاخصهای زیرساختی، معیار اصلی سنجش عملکرد دستگاههای اجرایی خواهد بود و پیگیری تشکیل ادارهکل راهآهن استان نیز بهعنوان یکی از مطالبات مهم، با جدیت در سطح ملی دنبال میشود.
