نهادینه شدن فرهنگ مطالعه بخش زیادی از مشکلات کشور را حل می کند

محمدرحیم نوروزیان در بازدید از هشتمین نمایشگاه کتاب خراسان شمالی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر ترویج فرهنگ مطالعه در خانواده و جامعه، اظهار داشت: باید فرهنگ کتاب و کتاب خوانی از خانواده شروع شود چرا که ریشه فرهنگ سازی در خانواده است و اگر فرزندان از سنین کودکی با کتاب مانوس شوند به یقین در بزرگ سالی نیز همواره اهل مطالعه خواهند بود.

به گفته وی نهادینه شدن فرهنگ مطالعه در بین مردم بخش زیادی از مشکلات موجود در زمینه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور را حل می کند چرا که توسعه فکر و اندیشه اساس و مبنای حرکت و توسعه در همه بخش های دیگر است.

نوروزیان اضافه کرد: معجزه پیامبر گرامی اسلام کتاب است و دین اسلام نیز با کتاب و قلم مفهوم پیدا می کند؛ بنابراین ما مسلمانان باید به کتاب و کتاب خوانی اهمیت بیشتری بدهیم.

وی عنوان کرد: توصیه اسلام کسب سواد و دانایی است و مردم ایران نیز پس از گرویدن به اسلام به سواد اهمیت زیادی دادند اما در حال حاضر علاوه بر کسب سواد، مردم باید با مطالعه کتاب سعی بر افزایش دانایی و دانسته های خود داشته باشند.

به گفته نوروزیان مطالعه باید هدفمند و نظام مند باشد یعنی فرد رشته ای خاص را در نظر بگیرد و با مطالعه و افزایش دانسته ها در آن رشته، بر جامعه خود تاثیر بگذارد.

وی اضافه کرد: در این صورت فرهنگ صحیح مطالعه ترویج می یابد و کتاب و کتاب خوانی در جامعه به شیوه ای درست گسترش خواهد یافت.

معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان شمالی همچنین با اشاره به برپایی هشتمین نمایشگاه کتاب در استان ضمن تقدیر از این اقدام، اظهار کرد که باید این نمایشگاه به صورت دائمی و سالیانه برگزار شود.

وی انتقال مکان برگزاری این نمایشگاه از محل نمایشگاه های بین المللی خراسان شمالی از تخته ارکان که در بیرون شهر بجنورد واقع شده به داخل شهر را اقدامی مثبت ارزیابی کرد و گفت: باید همه شرایط برای دسترسی آسان مردم به کتاب فراهم شود.

به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین نمایشگاه بزرگ کتاب خراسان شمالی از بیستم خرداد در محل بازار بزرگ امام رضا(ع) بجنورد آغاز شده و تا بیست و ششم این ماه ادامه دارد.