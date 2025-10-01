به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حبیب‌الله غفوری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه کرمانشاه شامگاه چهارشنبه در دیدار با معاون وزیر راه و شهرسازی با قدردانی از عملکرد استاندار کرمانشاه اظهار داشت: خوشبختانه از آغاز مسئولیت، ایشان با تکیه بر تجربه عمرانی و مدیریتی خود خیلی زود به مسائل استان اشراف پیدا کردند و با پیگیری‌های مستمر و ارتباط مؤثر با مدیران ملی، توفیقات ارزشمندی برای کرمانشاه رقم زده‌اند.

وی با اشاره به اهمیت راهبردی پروژه راه‌آهن کرمانشاه افزود: یکی از مشکلات جدی در حوزه حمل‌ونقل استان، وضعیت مسیر ریلی کرمانشاه است که به دلیل نواقص موجود، قطارها با سرعت و زمان مطلوب حرکت نمی‌کنند. این مسیر باید هر چه سریع‌تر تکمیل و اصلاح شود تا ارتباط ریلی استان با همدان و سایر نقاط کشور تسهیل یابد.

امام‌جمعه کرمانشاه همچنین جایگاه ویژه استان در مسیر تردد زائران اربعین و عتبات عالیات را یادآور شد و تصریح کرد: کرمانشاه مهم‌ترین مسیر زمینی سفر زائران به عراق است و تکمیل زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای می‌تواند نقش محوری این استان را در جابه‌جایی زائران تقویت کند. با تحقق این هدف، حتی امکان اتصال مستقیم ریلی ایران به بغداد و دیگر شهرهای عراق نیز فراهم خواهد شد.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه در ادامه به پروژه‌های نیمه‌تمام فرهنگی و مذهبی استان اشاره کرد و گفت: یکی از دغدغه‌های جدی ما تکمیل زائرسراها و اماکن خدماتی ویژه زائران است. زمین این پروژه‌ها تهیه شده و بخشی از کاربری‌ها نیازمند تغییر است تا بتوان منابع مالی لازم را تأمین کرد. امیدواریم با همکاری دستگاه‌های اجرایی و همراهی خیرین، این پروژه‌ها هر چه سریع‌تر به بهره‌برداری برسد.

حجت الاسلام غفوری در پایان با قدردانی از تلاش‌های استاندار و مدیران استانی خاطرنشان کرد: انتظار داریم با استمرار این پیگیری‌ها و حمایت‌های دولت، شاهد رفع موانع، توسعه پایدار و شکوفایی بیشتر استان کرمانشاه در آینده نزدیک باشیم.