تأکید نماینده ولی فقیه در کرمانشاه بر انسجام استان در پیگیری مطالبات

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حبیبالله غفوری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه صبح پنجشنبه در نشست هماندیشی با جمعی از فضلای کرمانشاهی مقیم قم که با حضور حبیبی استاندار کرمانشاه برگزار شد، ضمن قدردانی از برگزارکنندگان جلسه اظهار داشت: تقارن این نشست با شب میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) فرصتی مبارک است: هرچه از اسلام برای ما باقی مانده از استقامت و مجاهدت حضرت زهرا (س) است.
نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه با اشاره به حدود دو سال خدمت خود در استان تصریح کرد: از حضور همیشگی و مجاهدت مردم کرمانشاه قدردانی میکنم. در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر پنج نفر از رزمندگان در همان روز اول به شهادت رسیدند و خانوادههای آنان با روحیهای مثالزدنی تنها بر ادامه راه فرزندانشان تأکید داشتند.
در ادامه این نشست، حجت الاسلام غفوری افزود: هر قدر تلاش کنیم، باز هم به اندازه یک قطره خون شهدا دین خود را به این نظام اسلامی ادا نکردهایم. کرمانشاه امروز با آرامش، انسجام و همدلی اداره میشود و این شرایط فرصت تمرکز مسئولان بر کارآمدی و حل مشکلات را فراهم کرده است.
وی تأکید کرد: حفظ انسجام و آرامش موجود در استان ضروری است. در انتصابات هیچگونه دخالتی ندارم و دست مدیران اجرایی را برای پیشبرد امور استان باز گذاشتهام.
امام جمعه کرمانشاه با اشاره به اقدامات کلان اقتصادی کشور بیان کرد: در سطح سران قوا برنامههای جدی برای حل ریشهای مشکلات اقتصادی در حال اجراست. این مسیر ممکن است زمانبر باشد اما قطعاً نتایج مطلوبی خواهد داشت.
نماینده ولیفقیه در استان در بخش دیگری از سخنان خود با تمجید از رویکردهای رئیسجمهور به ویژه در حوزه واگذاری اختیارات بیشتر به استانداران عنوان کرد: این اقدام فرصتی مهم برای استانهای مرزی از جمله کرمانشاه است.
حجت الاسلام غفوری در ادامه درباره طرح «محوریت مسجد در حل مسائل محلات» اظهار داشت: این طرح با حمایت رئیسجمهور و تأکیدات مقام معظم رهبری در حال پیگیری جدی است. بازنگری طرح جامع شهر آغاز شده و زمینهای مناسب برای ساخت مسجد شناسایی شده است: به زودی نهضت مسجدسازی با مشارکت خیرین آغاز خواهد شد.
نماینده ولی فقیه در استان افزود: آینده کرمانشاه در حوزههای فرهنگی، دینی، اقتصادی، کشاورزی، صنعت، گردشگری و تردد زائران روشن است. پروژه راهآهن کرمانشاه خسروی با سرعت در حال پیشرفت است و با اتصال آن به بغداد، امنترین و دائمیترین مسیر تردد زائران فراهم خواهد شد.
در بخش دیگری از جلسه، آیتالله غفوری از استاندار کرمانشاه به عنوان مدیری متدین، انقلابی، بدون حاشیه و آشنا به مسائل استان یاد کرد و گفت: برای پیشرفت استان باید شبانهروز تلاش کرد؛ هیچ چیز بدون کار جدی اصلاح نخواهد شد.
وی در پایان با قدردانی از طلاب و اساتید بر پیگیری پیشنهادهای مطرحشده از جمله مسابقات کتابخوانی و کرسیهای آزاداندیشی تأکید کرد و گفت: همه امور رو به جلو است و حرکت استان به سمت افق روشن ادامه دارد.
