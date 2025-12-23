احمد عزیزی نماد ماندگار شعر انقلاب در کرمانشاه است

مظفر تیموری در گفتگو با خبرنگار مهر و در تشریح جزئیات اجرای پویش ماهانه «برای کرمانشاه با چهرههای ماندگار» اظهار کرد: بر اساس این طرح، هر ماه یکی از مفاخر و چهرههای ماندگار فرهنگی، هنری و ادبی استان معرفی میشود و برای هر شخصیت، صفحهای اختصاصی در زیرپورتال ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه راهاندازی خواهد شد.
وی افزود: این پویش با هدف معرفی مفاخر استان و آشنایی بیشتر نسل جوان با چهرههای اثرگذار فرهنگی و هنری کرمانشاه طراحی شده و تاکنون دو چهره برجسته فرهنگی و هنری در قالب این طرح معرفی شدهاند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه ادامه داد: در دیماه سال جاری، این پویش با معرفی مرحوم احمد عزیزی ادامه خواهد یافت؛ شخصیتی که نقش مهم و تأثیرگذاری در جریان شعر انقلاب اسلامی داشته و آثار او همچنان الهامبخش شاعران و علاقهمندان به شعر آئینی و انقلابی است.
تیموری با اشاره به تقارن این انتخاب با زادروز احمد عزیزی تصریح کرد: چهارم دیماه مصادف با سالروز تولد این شاعر برجسته است و به همین مناسبت، پویش «برای کرمانشاه با چهرههای ماندگار» در دیماه به طور کامل به معرفی شخصیت، آثار و جایگاه ادبی مرحوم احمد عزیزی اختصاص یافته است.
وی با بیان اینکه احمد عزیزی دارای سبک شعری منحصربهفرد و هویتی مستقل در شعر معاصر است، گفت: به واسطه همین ویژگیها، باید از او به عنوان یکی از چهرههای ماندگار شعر انقلاب یاد کرد؛ شاعری که توانست مفاهیم عمیق دینی، انقلابی و بومی را با زبانی نو و خلاقانه بیان کند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه افزود: طی روزهای آینده صفحه اختصاصی احمد عزیزی در بخش مفاخر و مشاهیر زیرپورتال ادارهکل تکمیل شده و بهصورت رسمی رونمایی خواهد شد تا علاقهمندان بتوانند به اطلاعات جامعتری درباره زندگی، آثار و جایگاه ادبی این شاعر نامدار دسترسی داشته باشند.
تیموری در پایان از برگزاری چندین محفل ادبی و برنامه فرهنگی به مناسبت بزرگداشت یاد و نام احمد عزیزی در طول دیماه خبر داد و تأکید کرد: این برنامهها با هدف پاسداشت میراث ادبی استان و زنده نگه داشتن نام مفاخر فرهنگی کرمانشاه برگزار میشود.
