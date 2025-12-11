به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود عابد گفت: عصر پنج شنبه ۲۰ آذرماه حادثه تصادف میان سه دستگاه خودروی پژو پارس، ال‌نود و پراید در جاده سیاخ دارنگون، به مرکز ارتباطات اورژانس گزارش شد.

وی ادامه داد: سه دستگاه آمبولانس از اورژانس ۱۱۵ فارس برای ارائه خدمات درمانی سریع به محل اعزام شده بود.

رئیس مرکز اورژانس فارس افزود: با حضور تکنسین‌های اورژانس ۱۱۵، وضعیت ۸ مصدوم بررسی شد و با اقدامات درمانی اولیه، ۲ مصدوم به بیمارستان شهید رجایی و ۵ مصدوم به بیمارستان نمازی شیراز منتقل شدند؛ همچنین یک مصدوم در محل از خدمات اورژانس بهره‌مند و درمان شد.