تصادف زنجیره‌ای در محور سیاخ دارنگون شیراز، ۸ مصدوم برجا گذاشت

شیراز- رئیس مرکز اورژانس فارس گفت: تصادف زنجیره ای ۳ دستگاه خودرو پژو پارس، ال‌نود و پراید در محور سیاخ دارنگون شیراز ، ۸ مصدوم برجا گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود عابد گفت: عصر پنج شنبه ۲۰ آذرماه حادثه تصادف میان سه دستگاه خودروی پژو پارس، ال‌نود و پراید در جاده سیاخ دارنگون، به مرکز ارتباطات اورژانس گزارش شد.

وی ادامه داد: سه دستگاه آمبولانس از اورژانس ۱۱۵ فارس برای ارائه خدمات درمانی سریع به محل اعزام شده بود.

رئیس مرکز اورژانس فارس افزود: با حضور تکنسین‌های اورژانس ۱۱۵، وضعیت ۸ مصدوم بررسی شد و با اقدامات درمانی اولیه، ۲ مصدوم به بیمارستان شهید رجایی و ۵ مصدوم به بیمارستان نمازی شیراز منتقل شدند؛ همچنین یک مصدوم در محل از خدمات اورژانس بهره‌مند و درمان شد.

