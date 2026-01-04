بحران روانی در ارتش رژیم صهیونیستی؛ خودکشی ۲۲ نظامی در سال ۲۰۲۵‌

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، آمارهای صهیونیستها حاکی از آن است که در سال ۲۰۲۵ مجموعاً ۲۲ نظامی صهیونیست خودکشی کردهاند که بیشترین میزان از سال ۲۰۱۵ به شمار میرود چرا که در آن سال ۲۸ نظامی صهیونیست خودکشی کردند. این آمارها نشان میدهد در دهه پیش از جنگ غزه سالانه ۱۲ نظامی در ارتش رژیم اشغالگر خودکشی کردهاند.
آمارها بیانگر آن هستند که یک نیروی نظامی رسمی رژیم، ۹ نیروی ذخیره و ۱۲ سرباز در سال ۲۰۲۵ خودکشی کردهاند. از این تعداد ۱۲ نفر از یگانهای رزمی، ۵ نفر پشتیبانی و ۵ نفر در یگانهای غیر رزمی بودهاند.
همچنین ۱۴ مورد از خودکشیها خارج از پایگاههای نظامی، ۸ مورد در پایگاههای نظامی بوده و ۵ نفر از این افراد نزد بخشهای مراقبتهای روانی ارتش رژیم دارای پرونده بودهاند.
آمارها نشان دهنده افزایش روند خودکشی در ارتش رژیم اشغالگر است چرا که این میزان در ۳ دهه گذشته سالانه بین ۵۰ تا ۷۰ نظامی بوده است. از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۱ سالانه بین ۲۶ تا ۲۸ نظامی خودکشی کردهاند و این تعداد در سال ۲۰۱۷ به ۱۶ نفر رسیده است. همچنین در سال ۲۰۱۸ تعداد ۹ نظامی خودکشی کرده و از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تا پایان این سال ۷ نظامی رژیم خودکشی کردهاند و این تعداد برای سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ به ترتیب ۲۱ و ۲۲ نفر بوده است.
