به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد نصیر کوهزادی امروز جمعه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و باهدف شناسایی و برخورد با صنوف متخلف یا فاقد مجوز، طرح نظارت بر سالن‌های زیبایی بانوان در خرم‌آباد و حومه با همکاری دستگاه‌های صنفی و به‌صورت تلفیقی مربوطه و با حضور پرسنل نسوان اداره نظارت بر اماکن عمومی، نمایندگان اتاق اصناف و اتحادیه مربوطه انجام شد.

وی با بیان جزئیات این طرح گفت: در این بازدیدها به ۱۶ واحد تذکر لسانی، برای ۸ واحد صنفی اخطار پلمب صادر و از ۴ واحد نیز تعهد کتبی اخذ شد.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی لرستان، تصریح کرد: هدف پلیس از اجرای این‌گونه طرح‌ها، حمایت از واحدهای مجاز و قانونمند و هم‌زمان پیشگیری از فعالیت مراکز فاقد پروانه یا خارج از ضوابط قانونی است.