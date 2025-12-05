  1. استانها
۱۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۴

اجرای طرح نظارت بر سالن‌های زیبایی بانوان در خرم‌آباد

خرم‌آباد - رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی لرستان از اجرای طرح نظارت بر سالن‌های زیبایی بانوان در خرم‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد نصیر کوهزادی امروز جمعه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و باهدف شناسایی و برخورد با صنوف متخلف یا فاقد مجوز، طرح نظارت بر سالن‌های زیبایی بانوان در خرم‌آباد و حومه با همکاری دستگاه‌های صنفی و به‌صورت تلفیقی مربوطه و با حضور پرسنل نسوان اداره نظارت بر اماکن عمومی، نمایندگان اتاق اصناف و اتحادیه مربوطه انجام شد.

وی با بیان جزئیات این طرح گفت: در این بازدیدها به ۱۶ واحد تذکر لسانی، برای ۸ واحد صنفی اخطار پلمب صادر و از ۴ واحد نیز تعهد کتبی اخذ شد.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی لرستان، تصریح کرد: هدف پلیس از اجرای این‌گونه طرح‌ها، حمایت از واحدهای مجاز و قانونمند و هم‌زمان پیشگیری از فعالیت مراکز فاقد پروانه یا خارج از ضوابط قانونی است.

