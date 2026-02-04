به گزارش خبرنگار مهر، با نزدیک شدن به زمان تعیین فهرست نهایی تیم ملی برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶، خط دفاعی همچنان به‌عنوان بزرگ‌ترین دغدغه کادر فنی شناخته می‌شود؛ به‌ویژه در قلب دفاع، جایی که نه ثبات دیده می‌شود و نه گزینه‌های مطمئن و آماده به اندازه کافی در دسترس هستند.

امیر قلعه‌نویی قصد دارد از فهرست ۲۶ نفره تیم ملی، ۹ بازیکن را برای پست‌های مختلف دفاعی انتخاب کند؛ فهرستی که ۵ سهمیه آن به مدافعان میانی اختصاص خواهد داشت. انتخاب‌هایی که با توجه به عملکرد فصل جاری لیگ برتر، بیش از آنکه اطمینان‌بخش باشند، سوال‌برانگیز به نظر می‌رسند.

مرور تاریخچه دعوت‌های اخیر نشان می‌دهد قلعه‌نویی روی نام‌هایی چون شجاع خلیل‌زاده، محمدحسین کنعانی‌زادگان، مرتضی پورعلی‌گنجی، علی نعمتی، امین حزباوی، محمدمهدی زارع و سیدمجید حسینی حساب باز کرده است؛ مدافعانی که اغلب آن‌ها در فصل جاری لیگ برتر نتوانسته‌اند عملکردی ایده‌آل و باثبات ارائه دهند.

بررسی آمارهای کمی و کیفی اما نشان می‌دهد شجاع خلیل‌زاده، با وجود تمام انتقادها، در کنار حسین ابرقویی‌نژاد از پرسپولیس و سامان فلاح از استقلال تهران، جزو معدود مدافعانی بوده که آمار قابل قبولی از خود به‌جا گذاشته‌اند.

در این میان، سیدمجید حسینی اگرچه با پیراهن تیم ملی عملکرد نسبتاً مطمئنی داشته، اما مصدومیت‌های متوالی باعث شده حضور کم‌رنگی در فصل جاری سوپرلیگ ترکیه و تیم کایسری‌اسپور داشته باشد؛ موضوعی که ریسک اتکا به او را افزایش می‌دهد.

سایر مدافعان نیز در پنج بازی اخیر لیگ برتر نشانه‌هایی از افت، ناهماهنگی و اشتباهات فردی بروز داده‌اند. مواردی که می‌تواند بیشترین نگرانی را برای امیر قلعه‌نویی ایجاد کند. سرمربی تیم ملی در سه سال گذشته فرصت داشت گزینه‌های بیشتری را در قلب دفاع آزمایش کند، اما محدود ماندن دایره انتخاب‌ها حالا او را با یکی از جدی‌ترین چالش‌های مسیر جام جهانی روبه‌رو کرده است.