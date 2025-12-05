ورود سامانه بارشی قدرتمند از اواخر یکشنبه به جو کرمانشاه

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی آخرین پارامترهای هواشناسی نشان می‌دهد که هوای استان امروز جمعه به‌صورت قسمتی تا نیمه‌ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد ملایم و رشد ابر پیش‌بینی می‌شود. وی گفت این شرایط می‌تواند بر کیفیت دید و شرایط محلی جوی در نقاط مختلف استان اثرگذار باشد.

وی افزود: در ساعاتی از بعدازظهر امروز تا صبح فردا شنبه، به‌ویژه در نیمه جنوبی استان، امکان وقوع رگبارهای پراکنده باران وجود دارد. به گفته زورآوند، وقوع این رگبارها ماهیت کوتاه‌مدت و محلی دارند اما می‌توانند سبب لغزندگی معابر و اختلال مقطعی در ترددهای برون‌شهری شوند.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه بیان کرد: بر اساس تحلیل مدل‌های پیش‌بینی، از اواخر وقت روز یکشنبه تا پایان هفته سامانه بارشی قدرتمندی به تناوب در سطح استان فعال خواهد بود. وی گفت این سامانه ضمن کاهش متوسط دمای هوا، بارش‌های قابل توجه و قابل ملاحظه‌ای را برای استان در پی خواهد داشت.

زورآوند ادامه داد: انتظار می‌رود بیشترین فعالیت این سامانه در روزهای دوشنبه و به‌ویژه چهارشنبه رخ دهد و این اوج فعالیت عمدتاً نیمه غربی استان را دربر گیرد. وی هشدار داد در این بازه احتمال وقوع بارش‌های سنگین، رشد ابرهای ضخیم و گاهی وزش بادهای تند دور از انتظار نیست.

وی در پایان با اشاره به تغییرات دمایی پیش‌رو گفت: دمای هوا از امروز تا روز یکشنبه روندی افزایشی خواهد داشت اما با آغاز فعالیت سامانه بارشی جدید از اواخر یکشنبه، کاهش محسوس دما در اغلب نقاط استان پیش‌بینی می‌شود. او توصیه کرد شهروندان و دستگاه‌های خدمات‌رسان تمهیدات لازم را برای روزهای میانی هفته اتخاذ کنند.