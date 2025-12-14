علیمحمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بررسی آخرین نقشههای هواشناسی گفت: وضعیت جوی استان طی امروز و فردا (دوشنبه) قسمتی تا نیمهابری پیشبینی میشود و در برخی ساعات با افزایش ابر همراه خواهد بود.
وی افزود: از روز سهشنبه تا پایان هفته، جو استان تحت تأثیر سامانهای ناپایدار قرار میگیرد که گرچه بیشترین فعالیت آن در مناطق جنوبی کشور خواهد بود، اما استان کرمانشاه نیز از پیامدهای آن بیتأثیر نخواهد ماند.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: این سامانه ضمن تشدید وزش باد، موجب تعدیل دمای هوا خواهد شد؛ بهگونهای که کاهش نسبی دمای روزانه و افزایش دمای شبانه در سطح استان پیشبینی میشود.
زورآوند ادامه داد: فعالیت این سامانه سبب وقوع بارشهایی در سطح استان خواهد شد که عمدتاً بهصورت رگبارهای پراکنده باران و برف خواهد بود. احتمال وقوع بارش در روز سهشنبه در نیمه غربی استان و در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در نیمه شرقی استان بیشتر به نظر میرسد.
نظر شما