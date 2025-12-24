کاهش تدریجی دما و احتمال بارش پراکنده در کرمانشاه

علی محمد زورآوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی استان اظهار کرد: هوای استان امروز نیمه‌ابری تا ابری است و در برخی ساعات وزش باد پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند زمینه‌ساز رگبارهای ضعیف و پراکنده باران و برف باشد.

وی افزود: این ناپایداری‌ها بیشتر نواحی شمالی و شرقی استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و شدت بارش‌ها در این مناطق نسبت به سایر نقاط محتمل‌تر خواهد بود، هرچند پدیده غالب، پراکندگی و ضعف بارش‌هاست.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به وضعیت جوی روزهای پایانی هفته گفت: در روزهای پنجشنبه و جمعه، به‌جز افزایش ابر در برخی ساعات، پدیده قابل توجهی در سطح استان پیش‌بینی نمی‌شود و تنها احتمال وزش باد ملایم و مه صبحگاهی، به‌ویژه در اوایل روز پنجشنبه، وجود دارد.

زورآوند ادامه داد: از نظر دمایی نیز، متوسط دمای هوا از بعدازظهر امروز تا روز شنبه هفته آینده در اغلب نقاط استان به‌تدریج کاهش پیدا می‌کند که این افت دما آرام و محسوس خواهد بود.

وی در ادامه از ورود یک سامانه بارشی جدید خبر داد و تصریح کرد: از اواسط روز شنبه تا سه‌شنبه هفته آینده، سامانه‌ای بارشی جو استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد که ضمن کاهش محسوس دما، شرایط را برای بارش باران و برف در سطح استان فراهم می‌کند.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس پیش‌بینی‌ها، فعالیت این سامانه در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه شدت بیشتری خواهد داشت و شهروندان لازم است در این بازه زمانی، تمهیدات لازم را مدنظر قرار دهند.