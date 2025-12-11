علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین داده‌های دریافتی از نقشه‌های هواشناسی اعلام کرد: از امروز (پنج‌شنبه) تا میانه هفته آینده، عبور متناوب امواج ناپایدار سبب وقوع بارش‌هایی در سطح استان خواهد شد که این بارش‌ها غالباً به‌صورت رگبارهای پراکنده برف و باران نمود پیدا می‌کند.

وی افزود: احتمال وقوع بارش طی ساعاتی از امروز تا صبح فردا، به‌ویژه در مناطق شرقی و شمالی استان بیشتر است. همچنین روز شنبه نیز نیمه غربی استان بیشترین شانس بارش را خواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به کاهش دید افقی در برخی مناطق عنوان کرد: امشب و فردا، در نقاط سردسیر و نواحی کوهستانی شرایط برای تشکیل مه فراهم است که می‌تواند موجب کاهش دید و کندی تردد در محورهای ارتباطی شود.

زورآوند تصریح کرد: متوسط دمای هوا در اغلب نقاط استان تا اواسط هفته آینده تغییر چندانی نخواهد داشت و روند دمایی تقریباً پایدار پیش‌بینی می‌شود.