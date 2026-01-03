علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی آخرین نقشهها و دادههای هواشناسی نشان میدهد سامانه بارشی فعال در جو استان تا اواسط امروز شنبه همچنان تأثیرگذار خواهد بود و بارشها عمدتاً به صورت رگبارهای پراکنده، بیشتر نیمه شرقی استان را در بر میگیرد.
وی افزود: پس از خروج تدریجی این سامانه، از روز یکشنبه تا پایان هفته در برخی ساعات افزایش ابر و وزش باد ملایم به عنوان پدیدههای غالب جوی در سطح استان پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به تغییرات دمایی گفت: از بعدازظهر امروز تا صبح روز دوشنبه و با تقویت شرایط پایدار جوی، کاهش دمای شبانه در استان رخ خواهد داد که این وضعیت میتواند زمینهساز تشکیل مه در ساعات پایانی امشب تا اوایل صبح فردا یکشنبه باشد.
زورآوند در پایان خاطرنشان کرد: در ادامه هفته، میانگین دمای هوا به تدریج افزایش یافته و روندی صعودی را در سطح استان تجربه خواهد کرد.
