رگبارهای پراکنده باران و برف در راه کرمانشاه

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین وضعیت جوی استان اظهار کرد: شرایط جوی کرمانشاه از امروز (دوشنبه) تا ظهر فردا به صورت نیمه‌ابری تا ابری خواهد بود و در برخی ساعات، به‌ویژه در مناطق کوهستانی و مرطوب، پدیده مه مشاهده می‌شود.

وی با اشاره به فعالیت یک سامانه بارشی قدرتمند در کشور افزود: این سامانه از امروز تا پایان هفته بخش‌های گسترده‌ای از کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد و بارش‌های قابل توجهی به‌ویژه برای استان‌های جنوبی به همراه خواهد داشت؛ به‌طوری‌که استان‌های بوشهر، فارس، هرمزگان و کرمان در وضعیت هشدار قرمز قرار دارند.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: اثرات این سامانه از اواسط وقت فردا تا روز پنجشنبه در استان کرمانشاه نمایان می‌شود و ضمن تشدید وزش باد، موجب تعدیل دما خواهد شد؛ به این معنا که دمای روزانه کاهش نسبی و دمای شبانه افزایش خواهد یافت.

زورآوند ادامه داد: در این بازه زمانی، بارش‌ها عمدتاً به شکل رگبارهای پراکنده باران و در برخی نقاط برف پیش‌بینی می‌شود که احتمال وقوع آن در روز سه‌شنبه در نیمه غربی استان و در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در نیمه شرقی بیشتر است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: برای روزهای جمعه و شنبه هفته آینده، کاهش محسوس دمای شبانه و احتمال شکل‌گیری مه صبحگاهی از مهم‌ترین پدیده‌های جوی مورد انتظار در سطح استان کرمانشاه خواهد بود.