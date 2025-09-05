پیامبر اسلام(ص) فرهنگ جاهلی را به مکتب محبت و رحمت تبدیل کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حبیب‌الله غفوری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه کرمانشاه با تبریک ایام ولادت پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع) اظهار داشت: ولادت نبی اکرم (ص) نقطه عطف تاریخ و سرآغاز انقلابی بزرگ در عالم بود که برکات آن تا امروز و در آینده ادامه خواهد داشت.

وی در ادامه سخنان خود با دعوت مردم به رعایت تقوای الهی در همه عرصه‌های زندگی، به جایگاه تعلیم و تربیت در خانواده اشاره کرد و افزود: اساس تربیت فرزند در کانون خانواده شکل می‌گیرد و خداوند متعال بنیان خانواده را بر رحمت و مودت قرار داده است. آنچه که در کانون خانواده می‌تواند ضامن سعادت باشد، مهربانی، عاطفه و محبت میان والدین و فرزندان است.

امام جمعه کرمانشاه با اشاره به روایات متعدد از پیامبر اعظم (ص) گفت: در روز قیامت مردی را می‌آورند که هیچ حسنه‌ای ندارد اما خداوند او را به بهشت وارد می‌کند به خاطر آنکه در زندگی نسبت به خانواده‌اش اهل محبت و رحمت بوده است. این یعنی سیره رسول خدا (ص) در زندگی خانوادگی مبتنی بر نهایت مهربانی و عطوفت نسبت به همسر و فرزندان بوده است.

حجت الاسلام غفوری با بیان اینکه پیامبر اسلام (ص) مهربان‌ترین مردم نسبت به کودکان و خانواده بودند، اظهار کرد: در روایات آمده است که محبت به فرزند سپری در برابر آتش جهنم است و اینکه پدر و مادر با فرزندان خود هم‌سفره شوند، خود مایه رهایی از آتش جهنم است. ایشان فرهنگی را پایه‌گذاری کردند که در تضاد کامل با فرهنگ جاهلیت بود؛ فرهنگی که در آن زمان حتی پدران فرزندان خود را نمی‌بوسیدند و ترحم به کودک را خلاف شأن خود می‌دانستند.

وی ادامه داد: پیامبر اکرم (ص) با رفتار عملی خود قساوت و خشونت جاهلیت را در هم شکست و بنیان فرهنگ جدیدی را گذاشت که بر مهر، عطوفت و کرامت انسانی استوار بود. حتی امام صادق (ع) می‌فرمایند: خداوند به خاطر شدت محبت انسان به فرزندش به او رحمت می‌کند و فرزند را تحفه الهی برای والدین دانسته‌اند.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه در بخش دوم خطبه‌ها با اشاره به موضوع تقوا تصریح کرد: تقوا سپری است در برابر آتش دوزخ که انسان را در صراط مستقیم نگاه می‌دارد. تقوا نیرویی درونی و الهی است که انسان را به انجام واجبات و ترک محرمات وا می‌دارد و او را از مرزهای گناه و معصیت دور می‌کند.

حجت الاسلام غفوری خاطرنشان کرد: کسی که نسبت به مستحبات مقید باشد هرگز واجب را ترک نمی‌کند و کسی که از مکروهات پرهیز کند، از افتادن در دام حرام نیز محفوظ خواهد ماند. تقوا همان عامل نجات انسان در دنیا و آخرت است.

امام جمعه کرمانشاه در ادامه به سالروز ولادت پیامبر اعظم (ص) بر اساس روایت دوازدهم ربیع‌الاول نزد اهل سنت و هفدهم ربیع‌الاول نزد شیعه اشاره کرد و گفت: امسال مصادف با هزار و پانصدمین سال میلاد نبی رحمت است. این ولادت همراه با نشانه‌های بزرگی چون فرو ریختن چهارده کنگره ایوان کسری و خشک شدن دریاچه ساوه بود که خبر از پایان بت‌پرستی و آغاز دوران توحید داد.

وی با اشاره به نامگذاری فاصله دوازدهم تا هفدهم ربیع‌الاول به عنوان هفته وحدت تأکید کرد: وحدت یک توصیه الهی است و قرآن می‌فرماید: «واعتصموا بحبل‌الله جمیعاً و لا تفرقوا». هیچ‌یک از امت اسلامی حق ندارد به تفرقه دامن بزند و هرگونه اقدام اختلاف‌انگیز خواسته دشمنان اسلام است.

حجت الاسلام غفوری تصریح کرد: دشمنان اسلام از آمریکا و انگلیس تا رژیم صهیونیستی بیشترین سود را از تفرقه مسلمانان برده‌اند و این در حالی است که وحدت امت اسلامی قدرتی می‌آفریند که می‌تواند توطئه‌ها را خنثی کند. همان‌گونه که در جنگ‌های اخیر منطقه، اتحاد ملت ایران و مسلمانان موجب شکست دشمن شد.

وی با تبریک میلاد امام صادق (ع) و یادآوری سالگرد شهدای ۱۷ شهریور، شهید آیت‌الله قدوسی، شهید محراب آیت‌الله مدنی و مرحوم آیت‌الله طالقانی، افزود: این بزرگان با ایستادگی خود در برابر ظلم و طاغوت، چراغ هدایت امت اسلامی شدند.

امام جمعه کرمانشاه در پایان با دعا برای تعجیل در فرج حضرت ولی‌عصر (عج) و سلامتی رهبر معظم انقلاب، اظهار داشت: امیدواریم خداوند متعال به ما توفیق دهد که همواره در مسیر تقوا، وحدت و پیروی از سیره پیامبر اعظم (ص) و اهل بیت (ع) گام برداریم.