به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی در خطبههای نماز جمعه این هفته شهرکرد که در مصلای بزرگ این شهر برگزار شد، با اشاره به جایگاه دعاهای معصومین علیهمالسلام و نقش آنها در تعالی اخلاقی و معنوی انسان اظهار کرد: دعاهای حضرات معصومین، همانند قرآن کریم، مسیر صعود به سوی خداوند متعال را نشان میدهند و انسان را در رشد معنوی یاری میکنند.
وی به روایت امام صادق علیهالسلام اشاره و تصریح کرد: بر اساس تأکیدات این امام بزرگوار دعا زمانی مستجاب میشود که از قلب و با تمام وجود باشد، همچنین میزان توجه و یاری خداوند به بندگان، متناسب با جدیت و ایمان آنان در دعاست.
نماینده ولیفقیه در چهارمحال و بختیاری ضمن تبریک فرا رسیدن میلاد حضرت صدیقه کبری سلاماللهعلیها، بر اهمیت بزرگداشت این ایام تأکید کرد و یادآور شد: ولادت حضرت زهرا (س) و واقعه غدیر، دو رکن اساسی در بقای اسلام هستند و محبت و ولایت اهل بیت (ع) باید در قالب جشنها، اطعام مؤمنین و برگزاری محافل نورانی ابراز شود.
فاطمی به حادثه تروریستی سال ۱۳۶۰ در شیراز اشاره کرد و گفت: در این حادثه آیتالله حسین شیرازی و جمعی از همراهان ایشان به شهادت رسیدند و این واقعه بهعنوان یکی از فجایع تلخ انقلاب اسلامی میباشد.
وی بیان داشت: انقلاب اسلامی زمانی به حقیقت کامل خود خواهد رسید که در وجود تکتک افراد جامعه پیاده شود، یعنی هر فرد در زندگی شخصی و اجتماعی خود به ارزشهای اسلامی پایبند باشد.
امام جمعه شهرکرد با اشاره به روز دانشجو و اهمیت نسل جوان اذعان داشت: نسل دانشجو و دانشآموز بهعنوان ثروت ملی ایران مطرح هستند و نقش بسزایی در آینده کشور دارند.
فاطمی بر ضرورت وحدت ملی و انسجام در برابر توطئههای آمریکا و رژیم صهیونیستی تأکید کرد و افزود: تنها با اتحاد، قدرت نظامی، اقتصادی و فرهنگی میتوان در برابر دشمنان ایستادگی کرد.
