حجت الاسلام فاطمی: دانشجویان و دانش‌آموزان ثروت ملی هستند

شهرکرد- نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری گفت: نسل دانشجو و دانش‌آموز به‌عنوان ثروت ملی ایران مطرح هستند و نقش بسزایی در آینده کشور دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرکرد که در مصلای بزرگ این شهر برگزار شد، با اشاره به جایگاه دعاهای معصومین علیهم‌السلام و نقش آن‌ها در تعالی اخلاقی و معنوی انسان اظهار کرد: دعاهای حضرات معصومین، همانند قرآن کریم، مسیر صعود به سوی خداوند متعال را نشان می‌دهند و انسان را در رشد معنوی یاری می‌کنند.

وی به روایت امام صادق علیه‌السلام اشاره و تصریح کرد: بر اساس تأکیدات این امام بزرگوار دعا زمانی مستجاب می‌شود که از قلب و با تمام وجود باشد، همچنین میزان توجه و یاری خداوند به بندگان، متناسب با جدیت و ایمان آنان در دعاست.

نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری ضمن تبریک فرا رسیدن میلاد حضرت صدیقه کبری سلام‌الله‌علیها، بر اهمیت بزرگداشت این ایام تأکید کرد و یادآور شد: ولادت حضرت زهرا (س) و واقعه غدیر، دو رکن اساسی در بقای اسلام هستند و محبت و ولایت اهل بیت (ع) باید در قالب جشن‌ها، اطعام مؤمنین و برگزاری محافل نورانی ابراز شود.

فاطمی به حادثه تروریستی سال ۱۳۶۰ در شیراز اشاره کرد و گفت: در این حادثه آیت‌الله حسین شیرازی و جمعی از همراهان ایشان به شهادت رسیدند و این واقعه به‌عنوان یکی از فجایع تلخ انقلاب اسلامی می‌باشد.

وی بیان داشت: انقلاب اسلامی زمانی به حقیقت کامل خود خواهد رسید که در وجود تک‌تک افراد جامعه پیاده شود، یعنی هر فرد در زندگی شخصی و اجتماعی خود به ارزش‌های اسلامی پایبند باشد.

امام جمعه شهرکرد با اشاره به روز دانشجو و اهمیت نسل جوان اذعان داشت: نسل دانشجو و دانش‌آموز به‌عنوان ثروت ملی ایران مطرح هستند و نقش بسزایی در آینده کشور دارند.

فاطمی بر ضرورت وحدت ملی و انسجام در برابر توطئه‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی تأکید کرد و افزود: تنها با اتحاد، قدرت نظامی، اقتصادی و فرهنگی می‌توان در برابر دشمنان ایستادگی کرد.

