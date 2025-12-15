به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمدکاظم مدرسی، صبح دوشنبه در همایش فصلی روحانیون عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان یزد با اشاره به اهمیت بنیادین آشنایی با قرآن کریم و آثار معنوی آن اظهار کرد: تلاش‌ها باید بر حفاظت از انقلاب و دستاوردهای آن و تأمین امنیت اخلاقی و اجتماعی از طریق تزکیه نفس نیروهای خادم نیروی انتظامی متمرکز شود.

وی با تأکید بر اسلامی بودن نظام جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرد: این نظام برگرفته از بعثت انبیا و دارای هدف مشخص است.

امام جمعه بخش مرکزی یزد در ادامه افزود: اگر خواهان نیروی سالمی هستیم، باید دارای معرفت باشند و هر چه میزان معرفت به ذات الهی بالاتر رود و فرد بداند که این خدمت بدون اجر نیست، در پای خدمت محکم‌تر و استوارتر خواهد بود.

وی تصریح کرد: این باور و اعتقاد، ویژگی منحصر به فردی است که در سایر کشورها وجود ندارد و مختص کسانی است که به خدا و پیامبران اعتقاد دارند؛ چرا که ما خود را سربازان ولی‌عصر (عج) می‌دانیم.

مدرسی گفت: عقیدتی سیاسی قلب نیروی انتظامی است. کارکنان عقیدتی همان کاری را انجام می‌دهند که علما باید انجام دهند. مأموریت عقیدتی سیاسی عمق بخشیدن به باورهای دینی کارکنان است.

وی ادامه داد: هر چه عمق اعتقادی پلیس بیشتر شود اقتدارش بالا می‌رود. هرچه اقتدار بالاتر باشد، امنیت پایدارتر خواهد بود. ما در نیروی انتظامی باید بیشتر مسئله محور کار کنیم، البته کتاب محور هم خوب است. اگر پلیس از درون ساخته شود، جامعه از بیرون امنیت پیدا خواهد کرد.

در پایان این نشست، سردار احمد نگهبان، فرمانده انتظامی استان یزد، از زحمات و همکاری‌های گسترده حضرت آیت‌الله سید محمدکاظم مدرسی تجلیل و قدردانی نمود.