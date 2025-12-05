عدنان مؤمنین، رتبه دوم مسابقات قرآن پاکستان به کشور بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات بینالمللی قرآن کشور پاکستان، ۲۴ تا ۲۹ آبان در اسلامآباد برگزار شد.
عدنان مؤمنین؛ قاری خوزستانی، نماینده جمهوری اسلامی ایران در این دوره از مسابقات، موفق به دریافت رتبه دوم این رویداد بینالمللی شد.
عدنان مؤمنین پس از تجلیل در مراسم اختتامیه این رویداد، در برخی از محافل قرآنی در شهرهای مختلف پاکستان از جمله کراچی، شرکت و به تلاوت قرآن پرداخت.
مؤمنین به همراه غلامرضا شاهمیوهاصفهانی؛ عضو هیئت داوری نخستین دوره مسابقات بینالمللی قرآن کشور پاکستان صبح امروز جمعه ۱۴ آذر به میهن اسلامی بازگشت و در فرودگاه بینالمللی امامخمینی (ره) مورد استقبال تعدادی از قاریان قرآن قرار گرفت.
