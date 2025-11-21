سقوط ۱۲۰۰ میلیارد دلاری ارزش بازار رمزارزها فقط در ۶ هفته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، طی روزهای گذشته و برای نخستین بار در هفت ماه اخیر قیمت بیت کوین به زیر ۹۰ هزار دلار رسید و کارشناسان معتقدند دلیل این مسئله ابهامات موجود نسبت به آینده نرخ بهره در آمریکا و خشک شدن ریسک پذیری در سرمایهگذاران است.
در واقع بیت کوین از ماه اکتبر که با رسیدن به رقم ۱۲۶ هزار دلار رکورد زده بود، تا کنون نزدیک به ۳۰ درصد سقوط کرده است به گونهای که حتی تا ۸۹ هزار و ۲۸۶ دلار نیز پایین آمده است.
با این حساب در ۶ هفته گذشته و بر اساس گزارش کوین گکو، ارزش کل بازار جهانی ارزهای مجازی ۱.۲ تریلیون دلار کاهش یافته است.
جاشوا چو، یک کارشناس تایوانی، میگوید سقوط ارزهای مجازی با روشن شدن نام شرکتها و موسساتی که از پوزیشنهای خود خارج شدهاند، شدت گرفت و ریسک را بالا برد. در واقع زمانی که شاهد پایین آمدن حمایت و افزایش بی ثباتیهای کلان هستیم، اعتماد بهبازار به شدت پایین میآید.
جوزف ادواردز، کارشناس مؤسسه انیگما، نیز بر این باور است که سقوط بازار به این خاطر بود که کسانی که با امید به قانون گذاری حمایتگرانه در آمریکا از بازار ارزهای مجازی وارد شده بودند، از بازار عقب نشستند.
نظر شما