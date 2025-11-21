به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علیاصغر ابراهیمیفرد در خطبههای نماز جمعه مانه که در مسجد جامع پیشقلعه برگزار شد، اظهار کرد: الگوی جامعه فاطمی، زندگی عفیفانه و اعتمادساز حضرت زهرا (س) است؛ الگویی که به گفته وی «یکی از زیرساختهای پیشرفت و بالندگی اجتماعی» به شمار میرود.
وی بیحجابی را پروژه جنگ نرم برای ضربهزدن به زیست عفیفانه و کاهش رشد جامعه» عنوان کرد.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مؤلفههای قدرت ملی گفت: توان دفاعی و نظامی کشور یکی از ارکان اصلی بازدارندگی است و تجربههای سالهای گذشته نشان داده که قدرت موشکی و حضور نیروهای میدانی، دشمن را از اقدام مستقیم بازداشته است.
امام جمعه مانه افزود: وقتی فرزندان این ملت قدرت خود را نشان دادند، دشمن میدان را ترک کرد.
حجتالاسلام ابراهیمیفرد همچنین بر ضرورت یکپارچگی ملی و حفظ انسجام داخلی تأکید کرد و گفت مقابله با شایعات و جنگ روانی از الزامات پدافند در برابر تلاشهای دشمن برای تضعیف جامعه است.
وی در حوزه اقتصادی نیز از مسئولان خواست بازار را کنترل، واردات را هدفمند، و نظام توزیع را اصلاح کنند تا نوسانات قیمت به تولیدکننده و مردم آسیب نزند.
امام جمعه مانه افزود: در شرایط تورمی باید سپر هوشمند اقتصادی ایجاد شود و تصمیمات خلقالساعه در واردات و توزیع کالا کنار گذاشته شود.
وی همچنین از عملیات موفق اورژانس زمینی و هوایی برای نجات نوزاد سهروزه در منطقه کهنهجلگه قدردانی کرد و آن را نمونهای از کار جهادی و خدمات ملموس برای مردم دانست.
حجتالاسلام ابراهیمیفرد در پایان با اشاره به آمار بالای تصادفات در خراسان شمالی، خواستار رعایت قوانین راهنماییورانندگی و نظارت جدیتر دستگاههای مسئول شد.
نظر شما