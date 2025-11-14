به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی‌اصغر ابراهیمی‌فرد در خطبه‌های نماز جمعه مانه که در مسجد جامع پیش‌قلعه برگزار شد، با اشاره به تحولات اخیر بین‌المللی اظهار کرد: مخالفت کشورهای چین و روسیه با فعال‌سازی مکانیزم ماشه توسط غرب نشان داد خواب انزوای ایران که آمریکا سال‌ها برای آن برنامه‌ریزی کرده بود تعبیر نشده است.

وی با بیان اینکه دشمنان قصد داشتند با فشارهای اقتصادی صادرات نفت ایران را کاهش دهند، افزود: با وجود اعمال تعرفه‌ها و محدودیت‌های بیمه‌ای، مدیریت و برنامه‌ریزی مسئولان سه قوه اجازه نداد این سیاست‌ها به نتیجه برسد.

حجت‌الاسلام ابراهیمی‌فرد تأکید کرد: ایران امروز با بهره‌گیری از ظرفیت هم‌پیمانان خود می‌تواند تهدیدها را به فرصت تبدیل کند؛ چنان‌که قراردادهای مشترک با روسیه و توافقات انرژی با پاکستان ظرفیت جدیدی برای تقویت روابط اقتصادی و امنیتی ایجاد کرده است.

وی اتصال خط لوله‌های منطقه، همکاری‌های انرژی و توسعه ارتباطات اقتصادی با همسایگان را از مسیرهای بی‌اثر کردن تحریم‌ها دانست و گفت: اگر ایران به شاهراه انرژی منطقه تبدیل شود، خود غرب اجازه نخواهد داد تحریم‌ها ادامه یابد.

امام جمعه مانه در بخش دیگری از سخنان خود به بحران کم‌بارشی در منطقه اشاره کرد و خواستار مدیریت دقیق علوفه، دام و بخش کشاورزی شد و گفت: ۹۰ درصد مصرف آب کشور در بخش کشاورزی و صنعت است و اصلاح الگوی کشت و یکپارچه‌سازی اراضی می‌تواند صرفه‌جویی چشمگیری ایجاد کند.

وی با اشاره به سالروز آزادسازی سوسنگرد، رشادت رزمندگان را یادآور شد و افزود: همان روحیه مقاومت موجب شکست قلدرمآبی آمریکا و پیروزی‌های اخیر محور مقاومت شده است.

ابراهیمی‌فرد در پایان با اشاره به هفته کتاب و کتاب‌خوانی گفت: سرانه مطالعه پایین است و باید خانواده‌ها، نهادها و خیرین برای ترویج کتاب و کتابخانه‌سازی تلاش کنند تا قدرت علمی کشور تقویت شود.