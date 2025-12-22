جعفرزاده: آموزش و پرورش اصلاندوز پنج ماه بدون معاون پرورشی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد جعفرزاده در جلسه شورای آموزش و پرورش ضمن تاکید بر اهمیت تقویت مجموعههای فرهنگی اظهار داشت: فرهنگ بایستی زیر بنای تمام عملکردهای مسئولان باشد و انتظار ما این است که عزیزان مسئول برای اقدامات خود حتماً پیوستهای فرهنگی را در نظر بگیرند.
وی افزود: پایه و اساس شکل گیری فرهنگ، آموزش و پرورش میباشد اگر میخواهیم شهر ما، استان ما و کشور ما پیشرفت کند و در مسیر توسعه حرکت کند اساسیترین نکته این است که آموزش و پرورش را تقویت کنیم.
امام جمعه شهرستان اصلاندوز با تشریح نقش معلم آرمانی در جامعه خاطر نشان کرد: معلمهای ما آرمانی هستند سوءگیری ها و نظرات آنها در تمام ابواب جامعه اثر گذار میباشد علمیت این عزیزان است که امروز ایران ما در قلههای علمی قرار گرفته است و جمهوری اسلامی به برکت نفس مبارک همین معلم هاست که در حوزههای مختلف علمی در سطح بین المللی حرفها برای گفتن دارد.
رئیس شورای فرهنگ عمومی اصلاندوز گفت: البته رشد علمی به معنای غفلت از بحث تزکیه نیست اتفاقاً در سیره اسلام تزکیه اولویت دارد. معلمان عزیز در کنار تدریسهای علمی به تربیت پرورشی نسل جدید اهتمام ویژه داشته باشند. در این راستا نقش معلمهای پرورشی بسیار حائز اهمیت است.
وی گفت: ما بیش از اندازه روی بحث تزکیه در آموزش و پرورش تاکید داریم اما بسیار جای تأسف است آموزش و پرورش اصلاندوز پنج ماه بدون معاون پرورشی است
جعفرزاده در پایان گفت: ما این قصور را متوجه نماینده محترم و مدیرکل مکرم آموزش و پرورش میدانیم و تاکید میکنیم که برای رشد و اعتلای مباحث پرورشی که خروجی آن تقویت تزکیه در آموزش و پرورش است اقدام سریع انجام داده و یک فرد شایسته برای این جایگاه بسیار مهم معرفی شد.
اصلاندوز- امام جمعه شهرستان اصلاندوز گفت: جای تاسف است آموزش و پرورش اصلاندوز پنج ماه بدون معاون پرورشی است.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد جعفرزاده در جلسه شورای آموزش و پرورش ضمن تاکید بر اهمیت تقویت مجموعههای فرهنگی اظهار داشت: فرهنگ بایستی زیر بنای تمام عملکردهای مسئولان باشد و انتظار ما این است که عزیزان مسئول برای اقدامات خود حتماً پیوستهای فرهنگی را در نظر بگیرند.
نظر شما