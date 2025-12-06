وضعیت اسفناک دربی استقلال و پرسپولیس/ هیاهویی که هیچ از آب در آمد!

به گزارش خبرنگار مهر، دربی ۱۰۶ پایتخت با هیجان و انتظار فراوان روز جمعه برگزار شد، اما دو تیم پرسپولیس و استقلال پس از ۹۰ دقیقه نتوانستند دروازههای یکدیگر را باز کنند و به تساوی بدون گل رضایت دادند.
این نتیجه، علاوه بر حفظ تعادل در میدان، تأثیر مهمی بر وضعیت جدول لیگ برتر داشت و رقابت نزدیک دو تیم پرطرفدار فوتبال ایران را برای ادامه فصل داغ نگه داشت.
یک امتیاز برای حفظ اختلاف یک امتیاز!
دربی ۱۰۶ پایتخت در ورزشگاه امام خمینی (ره) برگزار شد و دو تیم پرسپولیس و استقلال پس از ۹۰ دقیقه تلاش به تساوی بدون گل رضایت دادند. این دیدار از هفته دوازدهم لیگ برتر فصل جاری انجام شد و با وجود موقعیتهای محدود، حساسیت بالا و نبردهای میانه میدان، هیجان همیشگی مسابقه سنتی را به همراه داشت.
کم خطر و بی ریسک
بر اساس آمار رسمی، شاخص «امید گل» هر دو تیم برابر ۰.۵۸ ثبت شد که نشاندهنده خطر کم روی دروازهها بود. درصد مالکیت توپ ۵۹.۵ درصد برای پرسپولیس و ۴۰.۵ درصد برای استقلال بود که برتری نسبی سرخپوشان را نشان میداد. در بخش انضباطی نیز هر دو تیم یک کارت زرد دریافت کردند و سایر شاخصها تقریباً تعادل مسابقه را تأیید میکنند.
تقسیم امتیازات و ادامه رقابتها
این تساوی نشان داد که هر دو تیم با وجود تلاش برای پیروزی در این دیدار سنتی، نتوانستند برتری خود را عملی کنند و امتیازات بین آنها تقسیم شد. حالا رقابت برای صدر جدول لیگ برتر ادامه دارد و هر دو تیم به دنبال بازگشت به روند برد در دیدارهای بعدی هستند.
