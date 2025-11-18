به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صادقی در جلسه بررسی مصوبات عمرانی سفر رئیسجمهور با اشاره به اهمیت ویژه پروژههای عمرانی در توسعه استان گفت: دستگاههای اجرایی باید با تمرکز بر جذب اعتبارات ملی و استانی و همچنین تکمیل طرحهای نیمهتمام، زمینه تحقق کامل وعدههای دولت در سفر رئیسجمهور به زنجان را فراهم کنند.
وی افزود: اجرای این پروژهها نه تنها زیرساختهای حیاتی استان را تقویت میکند، بلکه نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی مردم و افزایش رضایتمندی اجتماعی دارد.
استاندار زنجان با بیان اینکه برخی پروژههای عمرانی استان سالهاست نیمهتمام باقی ماندهاند، تأکید کرد: تکمیل این طرحها باید در اولویت قرار گیرد تا منابع مالی و انسانی هدر نرود.
وی بر پروژههای زیرساختی همچون راهآهن، احداث و تکمیل سدهای استان و طرحهای مرتبط با حوزههای آموزش، ورزش و بهداشت اشاره کرد و گفت: این پروژهها میتوانند تحولات چشمگیری در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان ایجاد کنند.
صادقی خاطرنشان کرد: تحقق مصوبات سفر رئیسجمهور نیازمند همکاری همه دستگاهها، مدیریت زمان و استفاده بهینه از اعتبارات است.
استاندار زنجان از مدیران دستگاههای اجرایی خواست با اولویتبندی پروژهها و ارائه گزارشهای منظم از روند پیشرفت کار، مسئولیتپذیری خود را در قبال مردم و دولت نشان دهند.
نظر شما