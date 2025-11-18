  1. استانها
  2. زنجان
۲۷ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۴۹

صادقی: اجرای طرح‌های عمرانی مصوب سفر رئیس‌جمهور با جدیت دنبال شود

صادقی: اجرای طرح‌های عمرانی مصوب سفر رئیس‌جمهور با جدیت دنبال شود

زنجان- استاندار زنجان بر ضرورت پیگیری دقیق و جدی دستگاه‌های اجرایی برای تحقق کامل مصوبات سفر رئیس‌جمهور به استان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صادقی در جلسه بررسی مصوبات عمرانی سفر رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت ویژه پروژه‌های عمرانی در توسعه استان گفت: دستگاه‌های اجرایی باید با تمرکز بر جذب اعتبارات ملی و استانی و همچنین تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، زمینه تحقق کامل وعده‌های دولت در سفر رئیس‌جمهور به زنجان را فراهم کنند.

وی افزود: اجرای این پروژه‌ها نه تنها زیرساخت‌های حیاتی استان را تقویت می‌کند، بلکه نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی مردم و افزایش رضایتمندی اجتماعی دارد.

استاندار زنجان با بیان اینکه برخی پروژه‌های عمرانی استان سال‌هاست نیمه‌تمام باقی مانده‌اند، تأکید کرد: تکمیل این طرح‌ها باید در اولویت قرار گیرد تا منابع مالی و انسانی هدر نرود.

وی بر پروژه‌های زیرساختی همچون راه‌آهن، احداث و تکمیل سدهای استان و طرح‌های مرتبط با حوزه‌های آموزش، ورزش و بهداشت اشاره کرد و گفت: این پروژه‌ها می‌توانند تحولات چشمگیری در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان ایجاد کنند.

صادقی خاطرنشان کرد: تحقق مصوبات سفر رئیس‌جمهور نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها، مدیریت زمان و استفاده بهینه از اعتبارات است.

استاندار زنجان از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست با اولویت‌بندی پروژه‌ها و ارائه گزارش‌های منظم از روند پیشرفت کار، مسئولیت‌پذیری خود را در قبال مردم و دولت نشان دهند.

کد خبر 6660579

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها