نجفی: اجرای مصوبات سفرهای شهرستانی اولویت استان است

به گزارش خبرنگار مهر، طهماسب نجفی صبح چهارشنبه، در سفر کاری به شهرستان صحنه، روند پیشرفت مصوبات سفر استاندار کرمانشاه به این شهرستان را با حضور فرماندار صحنه و مدیران دستگاه‌های اجرایی مورد بررسی و پیگیری قرار داد.

وی در نشست بررسی مصوبات سفر استاندار اظهار کرد: سفرهای استاندار، معاونان و مدیران استانی به شهرستان‌ها فرصت مناسبی برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، تصویب طرح‌های مهم و تصمیم‌گیری متناسب با نیازهای واقعی هر منطقه است.

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه با بیان اینکه شهرستان صحنه از مناطق مهم شرق استان محسوب می‌شود، افزود: این شهرستان دارای ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه گردشگری، خدمات، کشاورزی، صنعت و مبادلات اقتصادی است و مصوبات سفر استاندار نیز بر اساس همین ظرفیت‌ها و اولویت‌ها تدوین شده است.

نجفی با تأکید بر لزوم اجرای به‌موقع مصوبات گفت: اجرایی شدن مصوبات سفرهای شهرستانی در بازه زمانی پیش‌بینی‌شده، یکی از اولویت‌های مهم مدیریت ارشد استان است و خوشبختانه با پیگیری‌های انجام‌شده، همکاری نماینده مردم شهرستان صحنه و تلاش فرماندار، بخش قابل توجهی از این مصوبات اجرایی شده و سایر موارد نیز در حال انجام است.

وی یادآور شد: معاونت عمرانی استانداری از ابتدای سال جاری با برنامه‌ریزی منسجم، سفرهای شهرستانی را در دستور کار قرار داده تا روند اجرای مصوبات به‌صورت مستمر رصد شود و در صورت وجود موانع احتمالی، اقدامات لازم برای رفع آن‌ها انجام گیرد.

تمرکز بر گردشگری، آب شرب و پروژه‌های زیربنایی

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه تدوین طرح جامع گردشگری شهرستان صحنه را از اولویت‌های مهم استان دانست و گفت: این طرح زمینه‌ساز برنامه‌ریزی منسجم برای بهره‌برداری اصولی از ظرفیت‌های گردشگری سراب‌های شاخصی همچون سراب دربند، سراب گروس و دیگر جاذبه‌های طبیعی شهرستان خواهد بود.

نجفی با اشاره به موضوع تأمین آب شرب و رفع تنش آبی اظهار کرد: تأمین آب پایدار شهرها و روستاهای صحنه از دغدغه‌های جدی مدیریت ارشد استان است و اقدامات مؤثری از سوی شرکت آب و فاضلاب انجام شده که پیش‌بینی می‌شود تا سال آینده بخش زیادی از مشکلات آبی شهرستان برطرف شود.

وی ادامه داد: روند تکمیل تصفیه‌خانه و توسعه شبکه فاضلاب شهر صحنه نیز با شتاب مناسبی در حال انجام است و نقش مهمی در ارتقای شاخص‌های بهداشتی و زیست‌محیطی منطقه خواهد داشت.

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه در پایان، سد قشلاق را یکی از پروژه‌های مهم شهرستان صحنه عنوان کرد و گفت: جانمایی و جابه‌جایی روستاهای واقع در محدوده آبگیر این سد با همکاری بنیاد مسکن و سایر دستگاه‌ها در حال پیگیری است و امیدواریم با رفع موانع موجود، پس از سال‌ها انتظار شاهد آبگیری این سد و بهره‌مندی مردم از مزایای آن باشیم.