به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنبه چهارمین نشست پیگیری مصوبات سفرهای شهرستانی استاندار کرمانشاه با محوریت شهرستان اسلام‌آباد غرب به ریاست منوچهر حبیبی برگزار شد.

در این نشست، روند اجرای مصوبات و طرح‌های عمرانی، خدماتی و اقتصادی این شهرستان مورد بررسی قرار گرفت و برای رفع موانع و سرعت‌بخشی به اجرای مصوبات تصمیمات جدیدی اتخاذ شد.

سفر استاندار کرمانشاه به اسلام‌آباد غرب دربردارنده ۱۹ مصوبه بود که بنا بر گزارش فرماندار این شهرستان، تاکنون بیش از ۵۰ درصد آن‌ها اجرایی شده است. از جمله مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده می‌توان به بهبود وضعیت بیمارستان اسلام‌آباد غرب، تعریض و بهسازی محورهای مواصلاتی، ساماندهی ورودی‌های شهر و رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی اشاره کرد.

در این نشست، امام جمعه اسلام‌آباد غرب، معاونان استاندار، مدیر کل حوزه استاندار، جمعی از مدیران کل استانی و نیز فرمانداران اسلام‌آباد غرب و گیلانغرب حضور داشتند.

شرکت‌کنندگان بر هماهنگی بین دستگاه‌ها برای تسریع در تکمیل پروژه‌ها و تحقق کامل مصوبات تأکید کردند.