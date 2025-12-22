جذب ۵۹ درصدی اعتبارات سفر ریاست جمهوری به کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، طهماسب نجفی عصر دوشنبه، در نشست شورای فنی استان کرمانشاه با اشاره به عملکرد استانها در جذب اعتبارات سفر ریاست جمهوری اظهار کرد: در نشستی که به ریاست معاون اجرایی رئیسجمهور و سرپرست دفتر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، استان کرمانشاه بهترین عملکرد را در میان استانهای مقصد سفر رئیسجمهور به ثبت رساند.
وی با بیان اینکه کرمانشاه از نخستین استانهایی بود که میزبان دکتر پزشکیان و هیأت دولت شد، افزود: این سفر فرصت مناسبی برای شتاببخشی به روند توسعه عمرانی و اقتصادی استان فراهم کرد و پروژههای مهم و اولویتدار کرمانشاه در قالب این سفر مورد حمایت اعتباری قرار گرفت.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمانشاه تصریح کرد: در سفر رئیسجمهور و هیأت دولت به استان، ۲۶ هزار میلیارد و ۸۷۷ میلیون تومان اعتبار برای اجرای ۷۵ پروژه عمرانی مصوب شد که میتواند نقش تعیینکنندهای در تحول زیرساختهای استان داشته باشد.
نجفی ادامه داد: به دستور استاندار کرمانشاه، از فردای روز سفر، کمیته پیگیری مصوبات عمرانی تشکیل و جلسات آن بهصورت منظم و هفتگی با حضور مدیران دستگاههای اجرایی برگزار شد تا روند جذب اعتبارات و پیشرفت پروژهها بهطور مستمر رصد شود.
وی با اشاره به نتایج این پیگیریها گفت: تاکنون ۵۹ درصد اعتبارات سفر ریاست جمهوری در استان کرمانشاه جذب شده که این میزان، ۱۴ درصد بیشتر از میانگین عملکرد سایر استانهای مقصد سفر رئیسجمهور است و جایگاه کرمانشاه را در صدر استانها قرار داده است.
معاون عمرانی استاندار کرمانشاه تأکید کرد: طبق دستور ویژه استاندار، تلاش میشود با پیگیریهای مستمر در ماههای آینده، باقیمانده اعتبارات نیز جذب شود تا تمامی پروژههای مصوب سفر ریاست جمهوری بهطور کامل وارد فاز اجرا شوند.
در ادامه این نشست، گزارشهایی از بازدید کارگروههای نظارت و استانداردسازی مصالح و تجهیزات صنعت ساخت از پروژه قطار شهری کرمانشاه، پروژه سد زمکان و همچنین بررسی پروندههای اختلافی میان پیمانکاران و دستگاههای اجرایی ارائه و مورد بررسی قرار گرفت.
