به گزارش خبرگزاری مهر، قرعهکشی جام جهانی ۲۰۲۶ باعث شد تیم ملی فوتبال مصر در گروه هشتم در کنار ایران، بلژیک و نیوزیلند قرار بگیرد. پایگاه «الوطن اسپورت» نگاهی به تاریخ رویاروییهای دو تیم مصر و ایران داشته است.
بررسی تقابلهای دو تیم نشان میدهد:
تیمهای ملی ایران و مصر تنها دو بار در دیدارهای دوستانه به مصاف هم رفتهاند و هر تیم یک بار موفق به شکست دیگری شده است. آخرین بازی دو تیم نیز ۲۵ سال پیش برگزار شده است.
اولین دیدار - سال ۱۹۷۵
نخستین تقابل دو تیم در یک تورنمنت دوستانه بود که در سال ۱۹۷۵ (۱۳۵۳) به میزبانی ایران برگزار شد. در این مسابقه، ایران با نتیجه ۲ بر ۱ مصر را شکست داد. تنها گل مصر را در آن دیدار شاکر عبدالفتاح به ثمر رساند. مجید بیشکار و حسن نظری برای تیم ملی ایران گل زدند.
دومین دیدار - انتقام مصر با هدایت محمود الجوهری
مصر و ایران بار دیگر در یک تورنمنت دوستانه در ایران روبهروی هم قرار گرفتند؛ مسابقهای که مصر با هدایت محمود الجوهری، سرمربی فقید فوتبال این کشور، وارد میدان شد.
در پایان ۹۰ دقیقه، نتیجه بازی یک بر یک شد و کار به ضربات پنالتی کشید. مصر توانست در ضربات پنالتی با نتیجه ۸ بر ۷ ایران را شکست دهد و اینگونه از شکست دیدار اول جبران کند. گل مصر را در این مسابقه حسام حسن، سرمربی فعلی تیم ملی مصر، به ثمر رساند. برای ایران نیز علی دایی، اسطوره بزرگ فوتبال این کشور، گلزنی کرد.
