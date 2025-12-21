دولت انگلیس هک شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تکرادار، طبق گزارشها هکرهای چینی در ماه اکتبر وارد سیستمهای دولتی انگلیس شدند و احتمالاً دادههایی مانند اطلاعات ویزا را سرقت کردهاند.
اکنون کریس برایانت، وزیر بازرگانی انگلیس، این یافتهها را در برنامهای از شبکه تلویزیونی بیبیسی تأیید کرده است، هرچند از اهمیت آن کاسته است. طبق گزارش بیبیسی، یک هکر توانست به سامانهای نفوذ کند که توسط وزارت امور خارجه و به نمایندگی از وزارت کشور اداره میشود. این نفوذ بهسرعت مهار شد و هماکنون بررسی جامعتری در حال انجام است.
برایانت درباره ملیت هکر تأیید یا تکذیبی ارائه نکرد و گفت که کارآگاهان هنوز نمیدانند مسئول حمله سایبری کیست. وی افزود: «باور داریم احتمال اندکی وجود دارد که اطلاعات افراد در این حمله به خطر افتاده یا تحت تأثیر قرار گرفته باشد.»
او همچنین تأکید کرد که سازمانهای دولتی همواره اهداف بالقوه هک هستند و کارآگاهان در حال بررسی پیامدهای این رویداد هستند و گفت: «این بخشی از زندگی مدرن است که باید با آن مقابله کنیم و کنار بیاییم.»
سازمانهای دولتی و مؤسسات امنیت سایبری خصوصی در غرب سالهاست درباره حملات سایبری سازمانیافته و تهدیدهای گستردهای که از سوی چین مطرح میشود هشدار دادهاند.
گزارشها نشان میدهد چندین گروه هکری از جمله Volt Typhoon، Salt Typhoon، APT۲۷ و Mustang Panda زیرساختهای حیاتی، شرکتهای مخابراتی، دولتها، اندیشکدهها و حتی روزنامهنگاران را هدف قرار دادهاند. هدف این حملات، ایجاد اختلال در سازمانهای کلیدی و سرقت اطلاعات ارزشمند عنوان شده است.
