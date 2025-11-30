اطلاعات ۳۳میلیون کاربر خرده فروشی آنلاین در کره فاش شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کوپانگ که وب سایت آمازون کره جنوبی مشهور است، برترین خرده فروشی آنلاین این کشور به حساب می‌آید. این شرکت در بیانیه ای اعلام کرد: تحقیقات نشان داد میزان افشای حساب‌های مشتریان حدود ۳۳.۷ میلیون حساب است که همگی در کره جنوبی قرار دارند.

خرده فروشی آنلاین مذکور در ۱۸ نوامبر از نشتی باخبر شده و آن را به مقامات گزارش داده است.

داده‌های افشا شده شامل نام، آدرس ایمیل، شماره موبایل، آدرس ارسال محموله و برخی تاریخچه‌های سفارشات بوده اما اطلاعات پرداخت یا ورود به حساب کاربری را شامل نمی‌شود.

به گفته کوپانگ، تصور می‌شود دسترسی غیرمجاز به اطلاعات خصوصی کاربران از ۲۴ ژوئن و از طریق سرورهای خارج کشور انجام شده است. تحقیقات همچنان ادامه دارد و شرکت با نیروهای مجری قانون و مقامات رگولاتوری همکاری می‌کند.