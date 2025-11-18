هکر حساب اوباما به پرداخت ۴۲ بیت کوین دزدی محکوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ارزش این داراییها معادل ۵.۴۰ میلیون دلار است. جوزف جیمز اوکانر، ۲۶ ساله، در آمریکا به اتهاماتی از جمله نفوذ به رایانه، کلاهبرداری و اخاذی اعتراف کرده و در سال ۲۰۲۳ به پنج سال زندان محکوم شد. اوکانر سال ۲۰۲۱ در اسپانیا بازداشت و پس از رأی دادگاه عالی این کشور مبنی بر اینکه آمریکا بهترین محل برای پیگرد قضائی اوست، به این کشور مسترد شد.
سرویس دادستانی سلطنتی انگلیس اعلام کرد حکم بازیابی مدنی برای توقیف ۴۲ بیتکوین و سایر داراییهای رمزارزی مرتبط با این پرونده را دریافت کرده است. این داراییها از طریق سوءاستفاده از حسابهای کاربری هکشده و درخواست ارز دیجیتال و تهدید افراد مشهور بهدست آمده بود.
آدریان فاستر، دادستان انگلیس، در بیانیهای گفت: «ما از تمام اختیارات قانونی خود استفاده کردیم تا اطمینان یابیم حتی اگر فردی در انگلیس محکوم نشود، باز هم نتواند از فعالیتهای مجرمانهاش سود ببرد.»
این حکم هفته گذشته و پس از صدور دستور انسداد داراییها در فرایند استرداد صادر شد. داراییهای مسدودشده نیز توسط معتمد دادگاه به پول نقد تبدیل خواهد شد.
در جولای ۲۰۲۰ یک حمله سایبری گسترده، حسابهای کاربری جو بایدن – در آن زمان نامزد دموکراتها – ایلان ماسک، باراک اوباما و چهرههای مشهور دیگری از جمله بیل گیتس و وارن بافت را هدف قرار داد. در پی این حمله، توئیتر – که اکنون «ایکس» نام دارد – به طور موقت دسترسی حسابهای تأییدشده را محدود کرد.
نظر شما