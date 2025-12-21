به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استریت تایمز، شرکت های فناوری روسی که در زمینه دفاع هوایی، دستگاه‌های الکترونیکی حساس و دیگر کاربردهای دفاعی فعالیت می کنند در هفته‌های اخیر هدف یک گروه خرابکاری سایبری قرار گرفته بودند که برای این منظور از اسناد فریبکارانه ای که با هوش مصنوعی ساخته شده، استفاده کردند.

شرکت امنیت سایبری Intezer این حمله کشف کرده که نشان می دهد ابزارهای هوش مصنوعی را می توان به راحتی برای عملیات‌های با ریسک بالا به کار برد.

این کمپین خرابکاری که قبلا گزارش نشده بود، احتمالا توسط گروه هکری Paper Werewolf یا GOFFEE انجام شده است. این گروه از سال ۲۰۲۲ میلادی فعال است و تصور می شود از حامیان اوکراین باشد زیرا تمام تلاش های آن روی اهداف روسی متمرکز است.

عملیات هک مذکور نشان می دهد اوکراین و هم پیمانانش به طور تهاجمی در پی دست‌یابی به مزیت نظامی در جنگ هستند.