خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: دارو، حیاتی‌ترین بخش زنجیره سلامت جامعه است و کوچک‌ترین اختلال در مسیر تأمین، توزیع یا نظارت بر آن می‌تواند پیامدهای جدی برای بیماران، به‌ویژه مبتلایان به سرطان و بیماری‌های خاص به همراه داشته باشد.

استان کردستان با وجود مرزی بودن و قرار گرفتن در مسیرهای احتمالی قاچاق، طی سال‌های اخیر برنامه‌های نظارتی سختگیرانه‌تری را اجرا کرده و مسئولان دانشگاه علوم پزشکی می‌گویند هیچ‌گونه داروی خارج از شبکه رسمی در داروخانه‌های استان مشاهده نشده است.

با این حال، همزمان با تأکید مسئولان استانی بر سلامت شبکه توزیع دارو، آمارهای کشفیات و تذکرات نمایندگان مجلس نشان می‌دهد که قاچاق دارو همچنان یکی از تهدیدهای جدی حوزه سلامت کشور است؛ تهدیدی که بیشترین آسیب را متوجه بیماران خاص می‌کند و نیازمند انسجام بیشتر دستگاه‌های نظارتی و قضائی است.

گزارش پیش‌رو نگاهی جامع دارد به روند نظارت‌های دارویی در کردستان، دغدغه‌های نمایندگان مجلس، آمار دقیق پرونده‌های قاچاق دارو و همچنین هشدار فعالان حوزه درمان درباره ریسک‌های داروی قاچاق برای بیماران است.

داروی خارج از شبکه در کردستان نداریم

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کردستان با تأکید بر نظارت مستمر بر روند تأمین و توزیع دارو در استان گفت: تمام داروهای عرضه‌شده در داروخانه‌های کردستان مورد تأیید سازمان غذا و دارو است و هیچ گزارشی از توزیع داروی خارج از شبکه در استان وجود ندارد.

امیر مرسا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر نبود هرگونه سند و مدرک مبنی بر قاچاق داروی سرطان از مرزهای استان، گفت: در حال حاضر هیچ مشکلی در تأمین و توزیع داروی بیماران سرطانی در کردستان وجود ندارد.

وی اظهار کرد: تاکنون هیچ مستند و گزارشی دال بر قاچاق دارو از مرزهای استان، به‌ویژه مرز مریوان، ثبت نشده است و موضوعاتی مانند توزیع آب مقطر به جای دارو نیز در استان مشاهده نشده است.

وی با بیان اینکه کردستان یک استان مرزی است اما نظارت‌ها نیز در آن به صورت مضاعف انجام می‌شود، افزود: معاونت غذا و دارو به صورت مستمر و دقیق روند توزیع دارو را در سامانه‌های مربوطه رصد می‌کند و دستگاه‌های نظارتی همچون پلیس امنیت، نیروی انتظامی و تعزیرات، صمت و معاونت غذا و دارو گشت‌های ویژه‌ای در این زمینه دارند.

مرسا ادامه داد: خوشبختانه در سال‌های اخیر میزان قاچاق دارو در استان کاهش یافته و هم‌اکنون بیش از ۹۸ درصد داروهای مورد نیاز حوزه سرطان در استان تأمین و از طریق داروخانه‌های معتبر عرضه می‌شود.

معاون غذا و دارو با تأکید بر نبود کمبود داروی بیماران سرطانی در استان گفت: اگر در مقاطعی کمبودهایی وجود داشته باشد، موضوع ملی است و به صورت مقطعی رخ می‌دهد اما در حال حاضر هیچ‌گونه کمبودی گزارش نشده است.

وی تصریح کرد: بیماران سرطانی در صورت قرار داشتن تحت پوشش بیمه، می‌توانند طبق نسخه پزشک معالج با مراجعه به داروخانه‌های معتبر تحت نظر علوم پزشکی یا هلال‌احمر داروی خود را تهیه کنند و بسته به نوع بیمه و شرایط فرد، بین ۷۰ تا ۹۵ درصد هزینه دارو بازپرداخت می‌شود.

مرسا در پایان از شهروندان خواست برای حفظ سلامت خود به هیچ وجه دارو را از خارج شبکه رسمی و به‌ویژه از عطاری‌ها تهیه نکنند، زیرا این داروها مورد تأیید سازمان غذا و دارو نیست و می‌تواند خطرناک باشد.

نماینده مردم قروه و بیجار در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش قاچاق دارو در کشور، از شناسایی بیش از ۹۳ هزار قلم کالای دارویی قاچاق در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: بیشترین این اقلام دارای بارکد ایرانی بوده و در داروخانه‌های عراق و افغانستان هم مشاهده شده است.

رسول شیخی‌زاده، با بیان اینکه قاچاق دارو یکی از مهم‌ترین عوامل کمیاب شدن داروهای حیاتی از جمله داروهای بیماران سرطانی است، اظهار کرد: اختلاف قیمت دارو در ایران و کشورهای همسایه، ضعف نظارت در شبکه توزیع دارو و تمرکز توزیع در تهران، از مهم‌ترین دلایل گسترش قاچاق محسوب می‌شود.

وی تأکید کرد: تحریم‌ها نیز در حوزه دارو بی‌تأثیر نبوده، اما بخش مهم مشکل به نظارت ناکافی در شبکه توزیع و سامانه‌های ردیابی بازمی‌گردد.

نماینده قروه و بیجار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات کمیسیون بهداشت مجلس گفت: این کمیسیون طی ماه‌های اخیر بازدیدهای میدانی از شرکت‌های دارویی انجام داده و جلساتی با مسئولان مرتبط، از جمله بانک مرکزی، برای تأمین ارز مورد نیاز تولید و واردات دارو و حل مشکلات و مسائل مربوط به شرکت‌ها برگزار کرده است.

وی برخورد قاطع با قاچاقچیان دارو را ضروری دانست و افزود: سامانه‌های ردیابی باید تقویت شود تا امکان رصد کامل مسیر تولید تا مصرف فراهم شود، بیماران خاص و صعب‌العلاج بیشترین آسیب را از قاچاق دارو می‌بینند.

شیخی‌زاده همچنین بر اجرای قانون ذخیره‌سازی شش‌ماهه دارو تأکید کرد و گفت: نبود ذخیره کافی دارویی در انبارهای کشور مصداق ترک فعل است و باید در صورت مشاهده رسیدگی شود پس از الزامات امنیت دارویی و سلامت کشور داشتن ذخیره ۶ ماهه دارویی است.

وی تأمین به‌موقع ارز دارویی را نیز مهم دانست و هشدار داد: هرگونه تأخیر در تخصیص ارز، شوک کمبود دارو به جامعه وارد می‌کند؛ مسئله‌ای که مستقیماً با جان بیماران در ارتباط است.

شیخی‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: تنها راه جلوگیری از گسترش بازارهای غیررسمی و پایان دادن به رانت و سوءاستفاده، مسدود کردن مسیر قاچاق دارو و تقویت پوشش بیمه‌ای در حمایت از بیماران است تا بیماران بتوانند داروی خود را از مسیرهای رسمی و امن تهیه کنند.

تشکیل ۱۷۸ پرونده قاچاق دارو با محکومیت ۲۵۰ میلیارد ریالی

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: از ابتدای سال‌جاری تاکنون ۱۷۸ پرونده مرتبط با قاچاق دارو در این استان تشکیل و رسیدگی شده که مجموع محکومیت‌های صادره برای آنها به ۲۵۰ میلیارد ریال رسیده است.

حسین رحیمیان با تشریح تازه‌ترین آمار مربوط به مقابله با قاچاق دارو در استان، از افزایش رسیدگی‌ها در سال‌جاری خبر داد و گفت: در حوزه دارو و اقلام درمانی، طی ماه‌های گذشته ۱۷۸ پرونده تخلف و قاچاق تشکیل شده که بخش مهمی از آن‌ها پس از طی مراحل قانونی منجر به صدور رأی قطعی شده است.

رحیمیان با اشاره به اهمیت برخورد با قاچاق دارو به دلیل اثر مستقیم این تخلفات بر سلامت عمومی، افزود: در مجموع، ارزش ریالی کالاهای مکشوفه در این پرونده‌ها به حدود ۵۵۰ میلیارد ریال می‌رسد و این میزان نشان‌دهنده گستردگی فعالیت شبکه‌های غیرقانونی در حوزه دارو است که خوشبختانه با اقدام‌های مشترک دستگاه‌های نظارتی و انتظامی شناسایی و متوقف شده‌اند.

وی ادامه داد: شعب تعزیرات حکومتی پس از بررسی دقیق مستندات و اظهارات طرفین، برای این پرونده‌ها در مجموع ۲۵۰ میلیارد ریال محکومیت صادر کرده‌اند.

وی عنوان کرد: آرای صادره شامل جزای نقدی، ضبط اقلام مکشوفه و همچنین برخورد قانونی با مرتکبان اصلی است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان تأکید کرد: مبارزه با قاچاق دارو یکی از اولویت‌های جدی این اداره‌کل در سال‌جاری است، زیرا ورود و عرضه داروهای غیرمجاز و خارج از شبکه رسمی مصرف، می‌تواند سلامت جامعه را با خطرات جدی مواجه کند.

وی همچنین از همکاری مجموعه وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی، پلیس امنیت اقتصادی و دستگاه قضائی در کشف و رسیدگی به این پرونده‌ها قدردانی کرد.

رحیمیان در پایان خاطرنشان کرد: با ادامه روند نظارت‌ها و افزایش گشت‌های مشترک، انتظار می‌رود روند کشف و برخورد با قاچاق دارو در استان بیش از گذشته تقویت شود تا شاهد کاهش این تخلفات و صیانت هرچه بیشتر از سلامت مردم باشیم.

افزایش ۴۷ درصدی کشفیات قاچاق کالاهای سلامت‌محور در کردستان

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کردستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از کشف بیش از دو میلیون و ۱۷۰ هزار قلم کالای سلامت‌محور قاچاق به ارزش حدود ۳۸۶ میلیارد ریال خبر داد و اعلام کرد: حجم کشفیات در سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشدی ۴۷ درصدی همراه بوده است.

علی خداویسی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت کشفیات حوزه سلامت‌محور در استان، از افزایش قابل توجه روند کشف و برخورد با شبکه‌های قاچاق این نوع کالاها خبر داد.

وی اظهار کرد: از ابتدای سال‌جاری تاکنون دو میلیون و ۱۷۴ هزار و ۵۹۳ قلم انواع کالای سلامت‌محور از جمله دارو، مکمل‌های تغذیه‌ای، لوازم آرایشی و بهداشتی و اقلام مصرفی پزشکی در بازرسی‌ها و عملیات مشترک دستگاه‌های نظارتی و انتظامی در سطح استان کشف و ضبط شده است.

به گفته وی، ارزش ریالی این کالاها بر اساس ارزیابی کارشناسان بیش از ۳۸۵ میلیارد و ۹۱۵ میلیون ریال برآورد شده که نشان‌دهنده گستردگی فعالیت سودجویانی است که با ورود کالاهای غیراستاندارد و بعضاً خطرناک به بازار، سلامت مردم را در معرض تهدید قرار می‌دهند.

خداویسی با اشاره به روند مقایسه‌ای کشفیات، افزود: در مدت مشابه سال گذشته یک میلیون و ۴۷۵ هزار و ۸۴۱ قلم کالای سلامت‌محور کشف شده بود و این ارقام نشان می‌دهد که امسال با افزایش ۴۷ درصدی کشفیات مواجه بوده‌ایم.

وی عنوان کرد: این رشد نتیجه تشدید نظارت‌ها، افزایش گشت‌های بازرسی، همکاری میان دستگاه‌های نظارتی و اجرای برنامه‌های عملیاتی هدفمند است.

وی با یادآوری اینکه کالاهای سلامت‌محور قاچاق اغلب فاقد مجوزهای بهداشتی هستند و مصرف آنها می‌تواند پیامدهای جدی برای شهروندان داشته باشد، گفت: با توجه به اهمیت این حوزه، برخورد با قاچاقچیان و شبکه‌های توزیع این کالاها در اولویت برنامه‌های دستگاه‌های عضو کمیسیون قرار دارد و این روند طی ماه‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کردستان همچنین از افزایش مشارکت مردمی و گزارش‌های مردمی در شناسایی مراکز عرضه کالاهای غیرمجاز قدردانی کرد و افزود: اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی به مردم نقش مهمی در کاهش مصرف و توزیع کالاهای سلامت‌محور قاچاق دارد.

خداویسی در پایان تأکید کرد: برنامه‌های نظارتی و گشت‌های مشترک در سطح استان با جدیت دنبال می‌شود تا ضمن محدود کردن فعالیت سوداگران، امنیت و سلامت بازار اقلام درمانی و بهداشتی حفظ شود.

قاچاق دارو تهدید جدی برای بیماران سرطانی است

دبیر اجرایی انجمن مهرانه بیجار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر اینکه ورود داروی قاچاق به چرخه درمان این مجموعه امکان‌پذیر نیست اظهار کرد: فعالیت شبکه‌های سودجو در حوزه داروی سرطان می‌تواند بیماران را با خطرهای جدی مواجه کند.

ابوالفضل اسدیان گفت: سازوکار تأمین دارو در مهرانه به‌گونه‌ای طراحی شده است که امکان ورود داروی تقلبی یا قاچاق را از بین می‌برد چرا که این انجمن صرفاً با داروخانه‌های معتبر قرارداد دارد و پرداخت هزینه دارو به‌صورت مستقیم و از طرف انجمن مهرانه انجام می‌شود.

قاچاق دارو یکی از جدی‌ترین تهدیدهای حوزه سلامت است و استفاده از داروهای غیرمجاز می‌تواند روند درمان بیماران سرطانی را مختل کرده و عوارض جبران‌ناپذیر به جا بگذارد

وی افزود: قاچاق دارو یکی از جدی‌ترین تهدیدهای حوزه سلامت است و استفاده از داروهای غیرمجاز می‌تواند روند درمان بیماران سرطانی را مختل کرده و عوارض جبران‌ناپذیر به جا بگذارد به‌ویژه بیماران کودک یا افرادی که سیستم ایمنی ضعیف‌تری دارند بیش از دیگران در معرض خطر هستند.

اسدیان ادامه داد: هم‌اکنون ۴۰۰ بیمار مبتلا به سرطان در مهرانه ثبت شده‌اند که از این تعداد ۲۵۰ نفر بیمار فعال هستند و ماهانه بین پنج تا هفت بیمار جدید به این مجموعه معرفی می‌شود و مجموع موارد جدید سالانه به حدود ۶۵ نفر می‌رسد.

دبیر اجرایی انجمن خیریه مهرانه بیان کرد: بیماران تحت پوشش مهرانه از سطح شهرستان بیجار، شهرهای تابعه و روستاهای اطراف هستند و بیشترین آمار ابتلاء مربوط به سرطان سینه در بانوان است همچنین با توجه به میزان جمعیت بیشترین موارد ابتلاء در منطقه کرانی مشاهده می‌شود.

نظارت مستمر و برخورد قاطع با سودجویان راهکار مقابله با قاچاق دارو

آنچه از گفته‌های مسئولان دانشگاه علوم پزشکی، نمایندگان مجلس، دستگاه‌های نظارتی و فعالان حوزه درمان برمی‌آید، این است که حفظ سلامت دارویی کشور تنها با نظارت مستمر، اجرای دقیق سامانه‌های ردیابی، برخورد قاطع با سودجویان و تقویت حمایت‌های بیمه‌ای امکان‌پذیر است.

کردستان اگرچه به گفته مسئولان استانی از نظر عرضه داروی خارج از شبکه در وضعیت مطلوبی قرار دارد، اما همچنان در معرض تهدید فعالیت شبکه‌های قاچاق در مرزهای کشور است؛ تهدیدی که می‌تواند امنیت دارویی بیماران به‌ویژه مبتلایان به سرطان را با خطر جدی مواجه کند.

ادامه همکاری دستگاه‌های اجرایی، تشدید برخوردها، تأمین پایدار دارو و توسعه دسترسی بیماران به خدمات رسمی، مهم‌ترین الزاماتی است که می‌تواند از گسترش بازار سیاه دارو جلوگیری کرده و مسیر درمان بیماران را ایمن‌تر کند. سلامت بیماران خط قرمزی است که هیچ نهاد، سازمان یا مسئولی نمی‌تواند نسبت به آن بی‌تفاوت باشد.