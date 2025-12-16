روایت نماینده مجلس؛ سلامت در تنگنای دارو، نیروی انسانی و عدالت درمانی

خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: حوزه بهداشت و درمان کشور این روزها با مجموعهای از چالشهای پیچیده و بههمپیوسته روبهروست؛ از تأمین داروهای حیاتی بیماران خاص گرفته تا کمبود نیروی انسانی، مطالبات معوق کادر درمان، نابرابری در توزیع امکانات و مشکلات زیرساختی در مناطق کمتر برخوردار. محمد رسول شیخیزاده، نماینده مردم قروه و دهگلان و دبیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در گفتوگو با خبرنگار مهر با تشریح مهمترین دغدغههای این حوزه، از اقدامات در دست انجام و مطالبات جدی مجلس از دولت سخن گفت.
دارو؛ مسئلهای حیاتی برای بیماران خاص
رسول شیخیزاده با اشاره به اولویتهای فوری حوزه سلامت اظهار کرد: آنچه امروز بهعنوان دغدغه اصلی هم در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و هم در وزارت بهداشت مطرح است، موضوع تأمین داروهای مورد نیاز بیماران، بهویژه بیماران خاص و صعبالعلاج و همچنین نحوه تأمین ارز دارویی است.
وی افزود: در این زمینه جلسات متعددی برگزار شده و تلاش بر این است که با حمایت از تولیدکنندگان داخلی دارو و مدیریت صحیح واردات، کشور با کمبود دارو مواجه نشود و اقلام ضروری از مسیرهای مطمئن و با کیفیت مناسب تأمین شود.
بدهیهای انباشته وزارت بهداشت؛ زخمی که هنوز ترمیم نشده است
دبیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، بدهیهای وزارت بهداشت به حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و بیمهها را یکی دیگر از چالشهای جدی دانست و گفت: با وجود مصوبات بودجه ۱۴۰۴ و حمایتهای صورتگرفته، از جمله عنایت مقام معظم رهبری، همچنان این مشکل بهطور کامل برطرف نشده و فشار آن به نظام سلامت منتقل میشود.
مطالبات معوق کادر درمان؛ انتظار برای پایان سال
شیخیزاده با تأکید بر مطالبات پرسنلی کادر درمان و بهداشت تصریح کرد: معوقات شاغلان، بازنشستگان و مجموعه کادر درمان از چالشهای جدی است و انتظار داریم با همراهی دولت و حمایت مجلس، تا پایان اسفندماه بخش عمده این مطالبات پرداخت شود تا بخشی از فشار معیشتی این قشر کاهش یابد.
کمبود پزشک و متخصص؛ بحران مناطق محروم
وی در ادامه به کمبود نیروی انسانی اشاره کرد و افزود: کمبود پزشک عمومی، متخصص و بهویژه متخصص بیهوشی در بیمارستانها، بهخصوص در مناطق محروم، از مشکلات جدی نظام سلامت است و وزارت بهداشت تلاش میکند با برگزاری آزمونها و اخذ مجوزهای جذب، بخشی از این کمبودها را جبران کند، اما این مسیر نیازمند زمان و حمایت جدی است.
نماینده مردم قروه و دهگلان با اشاره به افزایش قیمت دارو و تعرفههای درمانی گفت: گرانی دارو دغدغه مهمی است، اما مهمتر از آن، اصل تأمین داروست؛ بهویژه داروهای مورد نیاز بیماران سرطانی برای شیمیدرمانی و پرتودرمانی و بیماران کلیوی که امروز با مشکلات جدی مواجه هستند. تلاش ما این است که در ماهها و روزهای آینده، بیماران کمتر درگیر کمبود دارو شوند.
حقوق و مزایای کادر درمان؛ مطالبه جدی مجلس در بودجه ۱۴۰۵
شیخیزاده پایین بودن حقوق و مزایای کادر درمان و بهداشت را از عوامل کاهش انگیزه دانست و گفت: نمایندگان مجلس مصمم هستند که در بودجه ۱۴۰۵ این موضوع بهصورت ویژه دیده شود.
وی تصریح کرد: انتظار ما از دولت این است که پیش از ارائه لایحه بودجه، افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم را لحاظ کند و اگر این اتفاق نیفتد، مجلس با جدیت ورود خواهد کرد.
قروه و دهگلان؛ از بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی تا کمبود تجهیزات
وی با اشاره به وضعیت زیرساختهای درمانی حوزه انتخابیه خود گفت: ساخت بیمارستان جایگزین ۱۶۰ تختخوابی شهید بهشتی قروه آغاز شده و پروژه به پیمانکار تحویل داده شده است.
وی تصریح کرد: در سفر رئیسجمهور نیز اعتبار قابل قبولی برای این طرح پیشبینی شده و امیدواریم با تأمین مستمر منابع، پروژه با کندی مواجه نشود.
شیخیزاده افزود: در بیمارستان فعلی قروه با کمبود جدی تجهیزات مواجه هستیم؛ سیتیاسکن دو اسلایسی عملاً کارایی ندارد، دستگاه MRI پاسخگوی نیاز نیست و در بخش دیالیز نیز با کمبود دستگاه روبهرو هستیم.
وی از پیگیری برای خرید سیتیاسکن ۳۲ اسلایسی برای قروه و ۱۶ اسلایسی برای دهگلان خبر داد و گفت: مجوزها صادر شده و در حال تأمین اعتبار هستیم. همچنین با ستاد اجرایی فرمان امام (ره) رایزنی شده تا ۵۰ درصد هزینهها را تقبل کند.
نماینده قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مجوز ۱۲ دستگاه دیالیز (۶ دستگاه برای هر شهرستان) اخذ شده و در صورت تأمین فضای فیزیکی، هلالاحمر متعهد شده تمام تجهیزات مراکز دیالیز را تأمین کند.
۵۰ میلیارد تومان برای تعمیرات و تجهیزات
شیخیزاده با اشاره به نتایج سفر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: حدود ۵۰ میلیارد تومان اعتبار نقدی برای تعمیرات و تجهیزات به قروه و دهگلان اختصاص یافته و پروژههای بهسازی و تجهیز مراکز درمانی در هر دو شهرستان آغاز شده است.
وی درباره بیمارستان دهگلان اظهار کرد: جانمایی بیمارستان ۹۶ تختخوابی دهگلان به دلیل قرار گرفتن در بستر رودخانه، نامناسب است و در بارندگیها مشکلات جدی ایجاد میکند و پیگیر پیشبینی زمین مناسب در طرح تفصیلی جدید شهر هستیم تا در آینده امکان احداث یک بیمارستان استاندارد فراهم شود.
دبیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از پیشرفت مناسب درمانگاه تأمین اجتماعی دهگلان خبر داد و گفت: حدود ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای این پروژه تأمین شده و امیدواریم بهزودی به بهرهبرداری برسد.
وی اذعان کرد: در قروه نیز احداث درمانگاه تأمین اجتماعی پیشبینی شده، اما مشکل زمین وجود دارد که در حال پیگیری است.
عدالت درمانی؛ ۶۰ درصد امکانات در هشت شهر بزرگ
شیخیزاده با انتقاد از تمرکز امکانات درمانی در کلانشهرها گفت: حدود ۶۰ درصد امکانات درمانی کشور در هشت شهر بزرگ متمرکز شده که این یک ناعدالتی آشکار است.
وی عنوان کرد: هدف ما این است که مردم مناطق محروم برای درمان، متحمل هزینههای سنگین سفر به شهرهای بزرگ نشوند.
آموزش؛ گامی برای آینده سلامت قروه
وی از اخذ مجوز ایجاد مجتمع آموزشی رشتههای پیراپزشکی در قروه خبر داد و افزود: با تأمین فضای فیزیکی، این مجتمع میتواند نقش مهمی در تأمین نیروی انسانی و ارتقای فرهنگ سلامت داشته باشد و حتی در آینده به دانشکده تبدیل شود.
نماینده مردم قروه و دهگلان یکی دیگر از چالشهای اساسی را پراکندگی بیمهها دانست و گفت: تنوع بیمهها از جمله بیمه سلامت، تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح، نوعی تبعیض ایجاد کرده است و ساماندهی و یکپارچهسازی بیمهها میتواند خدمت عادلانهتر و پاسخگویی بهتری به مردم ارائه دهد؛ هرچند کاری دشوار، اما ضروری است.
آنچه از اظهارات دبیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برمیآید، تصویری چندوجهی از نظام سلامت کشور است؛ سیستمی که همزمان با مشکلات دارویی، نیروی انسانی، زیرساختی و بیمهای دستوپنجه نرم میکند. با این حال، پیگیریهای مجلس، برنامههای وزارت بهداشت و تمرکز بر عدالت درمانی میتواند در صورت تأمین منابع و عزم جدی دولت، بخشی از این چالشها را به فرصت تبدیل کند؛ فرصتی برای آنکه سلامت، نه یک امتیاز، بلکه حقی برابر برای همه شهروندان باشد.
